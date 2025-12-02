Quinto cambio de cautelar: exrepublicano Mauricio Ojeda sale de prisión y vuelve a su casa

El Juzgado de Garantía de Temuco volvió a mover el tablero en el caso Manicure —arista del caso Convenios—. Por quinta vez, la jueza Ruth Martínez modificó las medidas cautelares del desaforado diputado Mauricio Ojeda (exmilitante del Partido Republicano) y reemplazó su prisión preventiva por arresto domiciliario total, decisión que le permitió abandonar el Centro Penitenciario Capitán Yáber y trasladarse de inmediato a su domicilio en La Araucanía.

Ojeda está imputado desde el 12 de febrero por una batería de delitos: fraude al fisco reiterado, cohecho, lavado de activos y soborno, todo en la arista que indaga el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional (Gore) de La Araucanía hacia las fundaciones FOLAP y EDUC.

La jueza Martínez acogió los argumentos de la defensa, que apuntaron a la dilación de las audiencias de preparación de juicio como el principal motivo para revisar la medida cautelar. Fue ese factor el que terminó inclinando la balanza a favor del desaforado diputado.

La Fiscalía, sin embargo, no quedó conforme. El fiscal Carlos Cornejo alegó que las demoras no pueden atribuirse al Ministerio Público y recordó que “en abril, cuando ya estábamos en condiciones de avanzar, fue el propio defensor quien pidió más plazo para revisar los antecedentes”. Anunciaron de inmediato que apelarán.

La defensa de Ojeda, encabezada por el abogado Raúl Pérez Cofré, celebró la resolución y aseguró que la magistrada encontró antecedentes suficientes para rebajar la cautelar. No es primera vez que ocurre: esta es la quinta modificación desde que comenzó la causa.

Con la nueva resolución, el parlamentario enfrentará el avance del proceso desde su casa, mientras la Fiscalía busca revertir el beneficio y reponer la prisión preventiva en una causa que todavía no logra encaminar su preparación para juicio y que arrastra meses de movimientos, recursos y cambios de escenario.