Schalper pide a Kast que aclare “invitación” a migrantes para que salgan del país

La postura migratoria de José Antonio Kast volvió a generar tensión dentro de la derecha tras el debate Archi del balotaje. Allí, el candidato defendió su promesa de sacar del país a cientos de miles de migrantes irregulares, pero sin detallar cómo lo haría frente a los obstáculos actuales: falta de documentación, limitaciones legales, rechazos consulares y presupuesto insuficiente. Además, modificó su propuesta —que antes hablaba de expulsiones pagadas por los propios extranjeros— y señaló que ahora “los vamos a invitar a que se vayan”, poniendo acento en salidas voluntarias.

Frente a esto, el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper pidió mayor claridad. “Ese es el tipo de temas que, si de nuevo el 14 de diciembre la gente termina escogiendo a José Antonio Kast, hay que bajar al área chica”, afirmó en conversación con radio Infinita.

Aunque respaldó el tono más duro hacia el ingreso irregular, sostuvo que el mecanismo concreto deberá precisarse: “El énfasis de que entrar ilegalmente al país no te la llevas gratis, lo comparto, pero la manera en que eso se ejecuta es un tema abierto”.

Schalper relató su experiencia en Chacalluta y en conversaciones con parlamentarios de la región, donde —según dijo— se percibe a Chile como “destino final” con escasas consecuencias por el ingreso irregular. En esa línea, valoró que se refuerce la señal de control, pero insistió en que la implementación requiere definiciones técnicas y políticas, mencionando que el diputado y futuro senador Andrés Longton ha advertido que el Estado “podría hacer mucho más en gestión”.

Rol de Chile Vamos

El diputado también se refirió a la escasa presencia pública de figuras de Chile Vamos en la campaña republicana. “El que está compitiendo es el candidato del Partido Republicano”, señaló, enfatizando que, si Kast gana, será él quien tenga la responsabilidad de convocar a un gobierno de unidad. En ese escenario, aseguró que Renovación Nacional “tiene un rol muy importante” para dar “conducción y viabilidad” a una eventual administración.

Schalper sostuvo que, en caso de ser invitados a participar, las fuerzas de Chile Vamos deberán revisar el programa y los equipos antes de comprometerse, remarcando que cualquier apoyo estará condicionado a la claridad y realismo de las propuestas, incluida la política migratoria que quedó en el centro del debate.