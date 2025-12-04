Suprema le baja el pulgar al proyecto de Kaiser y desmonta premisa sobre osamentas en el SML

El pleno de la Corte Suprema analizó el lunes 1 de diciembre el proyecto que busca modificar la Ley N°20.065 para encargar al Servicio Médico Legal (SML) la identificación de restos humanos bajo su custodia vinculados a víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El informe —remitido al día siguiente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara— cuestiona los fundamentos del texto impulsado por el diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser y advierte que la iniciativa se sostiene en supuestos que no se ajustan al funcionamiento real del sistema pericial.

Según el documento, la propuesta instruye al SML a realizar peritajes para identificar restos óseos que no cuenten con orden judicial, asociados a casos de presuntos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura, además de exigir informes periódicos sobre el avance de las investigaciones. Sin embargo, el máximo tribunal sostiene que la consulta parlamentaria no corresponde a las materias definidas en el artículo 77 de la Constitución, ya que el proyecto no modifica la estructura ni las atribuciones del Poder Judicial.

El informe también aclara un punto clave: el SML no es un auxiliar de la administración de justicia, como plantea el proyecto, sino un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta precisión deja en evidencia —según la Suprema— que la arquitectura del texto parte de una premisa institucional errada.

Respecto de la relación de la propuesta con las atribuciones del Poder Judicial, la Corte indica que se trata de un mecanismo de reporte del SML al Congreso, sin vinculación con el proceso penal. Aun así, advierte que cualquier nueva función asignada al servicio debe contemplar que este mantenga la capacidad de cumplir oportunamente con las órdenes judiciales ya existentes.

Ver informe de la Corte Suprema

Kaiser: “El poder judicial no puede alegar ignorancia”

A través de sus redes sociales, Kaiser reaccionó acusando que la Suprema estaría avalando un escándalo, asegurando que existe evidencia —incluido un informe del INDH de 2023— que demostraría la existencia de osamentas sin identificar. “El poder judicial no puede alegar ignorancia de la existencia de osamentas sin identificar en el SML, puesto que fue informado del hecho”, fustigó.

El informe anual del INDH se despacha a todas las autoridades del estado, incluida la Corte Suprema. El poder judicial no puede alegar ignorancia de la existencia de osamentas sin identificar en el SML, puesto que fue informado del hecho. He aquí la página 56 del informe. pic.twitter.com/mHWWDalGHg — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) December 4, 2025

Con estas observaciones, el informe del máximo tribunal se suma a las críticas previas surgidas en torno al proyecto, que buscaba habilitar al SML para identificar restos sin instrucción judicial y establecer prioridades en materia de violaciones a los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos —presidida por la diputada Carolina Tello (FA)— deberá ahora continuar la tramitación de la iniciativa, que llega a su siguiente etapa con objeciones de fondo planteadas por la Suprema.