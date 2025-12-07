Caballo muere durante peregrinación a Lo Vásquez en Curacaví

Durante la madrugada de este domingo, un caballo murió en medio de la peregrinación hacia el santuario de Lo Vásquez, en la comuna de Curacaví. El hecho ocurrió en Avenida O’Higgins, a la altura del sector Valle Verde, donde vecinos que transitaban por el lugar advirtieron que el animal se desplomó repentinamente en la vía pública.

Tras el aviso de los residentes, Carabineros llegó al sitio y confirmó el fallecimiento del caballo, iniciando las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Si bien las causas aún no han sido determinadas, no se descartan factores ligados al esfuerzo físico o a las exigentes condiciones del trayecto que cada año recorren miles de peregrinos.

Cabe recordar que el Colegio Médico de Veterinarios había hecho el llamado a preferir métodos alternativos de transporte y evitar ir en caballos y, de hacerlo, considerar “que estén bien herrados, con buena hidratación, alimentación y zonas de descanso a la sombra”. Autoridades locales evalúan medidas para reforzar el control y la protección animal durante estas jornadas.

Ruta 68 cerrada hasta el lunes a primera hora

Para este lunes autoridades esperan una concurrencia de más de un millón de personas hacia el Santuario de Lo Vázquez. Para resguardar la seguridad de los peregrinos, se ha dispuesto el cierre total de la Ruta 68 en ambos sentidos:

Inicio del corte (RM): Domingo 7 de diciembre a las 16:00 horas.

Domingo 7 de diciembre a las 16:00 horas. Inicio del corte (Valparaíso): Domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas.

Domingo 7 de diciembre a las 17:00 horas. Apertura de la ruta: Lunes 8 de diciembre a las 07:00 de la mañana.

Asimismo, y para facilitar el estacionamiento seguro de vehículos, durante el lunes 8, entre las 08:00 y las 24:00 horas, habrá un corte específico en el sector del Santuario (Km 78,8). Solo se permitirá el tránsito de vehículos de emergencia y residentes de la zona del corte (previo control).

Mientras dure el cierre de la Ruta 68, los conductores deberán utilizar vías alternativas para desplazarse entre Santiago y la Región de Valparaíso.

Las opciones recomendadas son: