El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), se refirió a la recta final de la carrera presidencial a las “líneas rojas de Chile Vamos” ante la posibilidad de un gobierno de José Antonio Kast, manifestó tener una postura innegociable sobre la defensa de los derechos humanos y la permanencia en prisión de criminales condenados por delitos de lesa humanidad. También también pidió al candidato presidencial de su sector “mayor precisión en la materialización de sus propuestas” migratorias.

En el programa Mesa Central de Canal 13, el exministro Bellolio señaló que una “línea roja absoluta, completa y total” respecto al destino de criminales condenados y a posibles indultos presidenciales de personas como el brigadier (r) Miguel Krassnoff, cuya situación fue mencionada en los debates político

“Para mí la defensa de la dignidad humana es una cuestión esencial y matrimonio igualitario para mí es una línea dentro de la dignidad humana. (…) Hay temas que para mí son centrales. La defensa de la dignidad humana, la defensa de los derechos humanos”, afirmó Bellolio.

Para Bellolio, la defensa de los derechos humanos debe entenderse como una “promoción de los derechos humanos” que se aplica no solo sobre el pasado, sino también “sobre presente y sobre futuro”.

“Para mí, un criminal que está en la cárcel, condenado a 1.047 años de cárcel, (Krassnoff) debe permanecer en la cárcel. Esa es una línea roja absoluta, total. Para mí, la defensa de los derechos humanos significa también una promoción de los derechos humanos, no solo sobre el pasado, sino que sobre presente y sobre futuro”, aseguró el alcalde de Providencia Álvaro Bellolio.

Ante la polémica reabierta sobre la posibilidad de indultos a pederastas y otros casos, Bellolio considera que Kast debería cerrar la discusión, siendo la respuesta obvia que “no van a haber esos indultos”. Recordó además que existen proyectos de ley en el Congreso que buscan quitar esa facultad de indulto al presidente de la República.

Bellolio critica la falta de precisión del abanderado Kast

Bellolio reconoció el cambio en el rol de Kast, quien en esta elección es “el que va primero y es el favorito”, lo cual a su juicio, es una situación que exige “bastante cuidado” y “precisión en sus propuestas”. El analista valoró que el candidato haya hecho “muy bien en no pisar el palito” y “no picarse” en el próximo y último debate presidencial organizado por Anatel el martes por la noche.

Sin embargo, Bellolio desea ver a un Kast “más definido, más preciso en sus respuestas”. Señaló que la falta de detalle es evidente en materia migratoria, donde Kast ha “insinuado” distintas ideas sin concretar el mecanismo: ha dicho que los va a expulsar, que los va a invitar, que se paguen el pasaje, o que el pasaje lo paguen los empleadores, y “todavía no explica el asunto”.

“Si Venezuela no recibe vuelos, existen vías alternativas como ir a Colombia”

Bellolio expresó que la propuesta migratoria debe “materializarse” en un mecanismo concreto y que se hace necesario que el abanderado explique cómo se va a “cerrar la frontera” y cómo se establecerá que el ingresar de manera ilegal sea “delito”.

Argumentó que dar estos detalles es necesario porque otorga “cierta certeza de una persona que hoy día va a ser el próximo presidente” y, por tanto, se necesita “cierta claridad”.

Bellolio instó a “meterse también en el detalle de alguna de estas cosas”, recordando que en el gobierno del Presidente Piñera se usaron “10 aviones propios” que fueron a Venezuela, e incluso manifestó si Venezuela no recibe vuelos, existen vías alternativas como ir a Colombia y continuar por tierra para efectuarse expulsiones.