“Jara es Boric, Boric es Jara”: Kast cierra con fuertes críticas campaña en Concepción

A ocho días de la segunda vuelta presidencial, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, realizó este sábado un acto de cierre de campaña en la Plaza de la Independencia de Concepción. Desde detrás de un vidrio blindado y ante sus simpatizantes, el abanderado opositor lanzó una serie de críticas al Presidente Gabriel Boric, a su contendora Jeannette Jara y al exministro de Hacienda Mario Marcel.

Kast inició su discurso agradeciendo el respaldo de Chile Vamos, Amarillos, Demócratas y el Partido Nacional Libertario, destacando también la adhesión de la alcaldesa Evelyn Matthei, afirmando que “podemos haber tenido diferencias, pero el primer día estuvo ahí, porque se la jugó con todo”. También reconoció el gesto del diputado Johannes Kaiser y de dirigentes como Ximena Rincón y Andrés Jouannet.

Sin embargo, el centro de su alocución estuvo en un fuerte cuestionamiento al Presidente Boric, en respuesta a la declaración de este miércoles de que “Chile no se cae a pedazos”. Ante los asistentes, Kast se cuestionó: “¿Qué parte de Chile ha visitado? Porque si uno va a cualquier consultorio, a cualquier Cesfam, se da cuenta del sufrimiento de las personas. No hay insumos, hay fármacos que están vencidos porque alguien optó por su beneficio personal”.

“A lo mejor él puede caminar tranquilo por algún sector porque anda bien protegido ¿Eso lo puede decir cualquier chileno? No. Entonces, cuando dice ‘Chile no se cae a pedazos’, quiere decir que no conoce Chile”, añadió a renglón.

Jara “habla como si recién hubiera llegado a Chile”

Dirigiéndose a su rival directa, Kast aseguró que “Jara es Boric y Boric es Jara, y eso está más que claro”. Refiriéndose a su rol como ministra del Trabajo, disparó también: “Nos dejó un millón de desempleados y más de dos millones en la informalidad. Y ahora dice que va a generar empleo”. Aun más, aseguró que la candidata oficialista “habla como si recién hubiera llegado a Chile”.

Kast también arremetió contra el exministro Mario Marcel, acusándolo de haber “destruido las arcas fiscales” de Chile.

“El que era ministro de Hacienda salió arrancando para que no le digan que fue culpable y volvió después de que pasó el plazo para impugnarlo. Es una vergüenza”, afirmó Kast, asegurando que el país cruza por un déficit fiscal “inédito”.

En materia migratoria, el candidato republicano reiteró su cuenta regresiva, dando. un plazo de 95 días a migrantes irregulares para salir del país. “No vamos a expulsar a 300 mil personas en un día, pero quienes quieran volver tienen que irse en ese plazo”, afirmó.

Finalizó su discurso con un llamado a la acción: “Que nadie se pierda, esto no es por la fuerza, es por la razón. Y si no es por la razón, por la fuerza. Eso es lo que dice nuestro escudo… tenemos que recuperar cada calle, cada plaza, cada barrio”.

Y concluyó: “Esta no es una campaña más, esta es la gran campaña para recuperar Chile, la gran campaña para que volvamos a tener esperanza, porque nos han dejado un país en la ruina”.