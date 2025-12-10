Amarillos con Kast: partido refuerza apoyo al republicano y exige endurecer estrategia de seguridad

Los militantes de Amarillos por Chile llegaron hasta el comando de José Antonio Kast para oficializar lo que varios ya daban por hecho: su apoyo al candidato republicano de cara a la segunda vuelta de este domingo 14 de diciembre. A la cabeza del grupo estuvo el diputado Andrés Jouannet, quien no dio espacio a dudas: “He venido a ratificar, junto a otros militantes del Partido Amarillos, nuestro respaldo a José Antonio Kast”.

Cabe mencionar que en la foto del encuentro apareció una figura que no pasó inadvertida: Isidro Solís, exsubsecretario y exministro de Estado de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, exmilitante radical y hoy vicepresidente de Amarillos. Su presencia llamó la atención porque, tras la derrota de Evelyn Matthei —la carta que el partido apoyó institucionalmente—, Solís había dicho que no votaría por Kast. Eso sí, en declaraciones a Cooperativa tras los resultados de la primera vuelta, dijo que “no votar por José Antonio Kast es una posición personal mía; no como vicepresidente de Amarillos”.

Tras la reunión con el candidato republicano, Jouannet detalló que el apoyo viene acompañado de exigencias claras, sobre todo en seguridad. “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”, dijo, enumerando como prioridades derrotar al crimen organizado —“que se está tomando nuestras poblaciones y reclutando jóvenes”— y reactivar la economía. También adelantó que le plantearon al candidato medidas concretas, como incrementar la formación de jóvenes para Carabineros y avanzar en estrategias para “acabar con el terrorismo” en La Araucanía.