CRUBC de Aysén rechaza solicitudes que entregaban 620 mil hectáreas a comunidades indígenas

La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén resolvió este martes rechazar nuevamente —y esta vez por unanimidad— dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) correspondientes a los sectores de Cisnes e Islas Huichas. Las peticiones buscaban administrar más de 620 mil hectáreas, una extensión que había generado profunda preocupación en la región por sus efectos económicos, sociales y territoriales.

La votación, que se extendió por más de cinco horas y fue presidida por el gobernador regional Marcelo Santana, se produjo luego de que la Corte Suprema ordenara repetir el proceso, tras recursos de protección presentados por las comunidades Antünen Raín y Pu Wapi. En febrero de 2024 la CRUBC ya había rechazado ambas solicitudes.

Durante la sesión, las autoridades presentes insistieron en que las peticiones excedían por mucho la superficie necesaria y no cumplían con la fundamentación exigida por la Ley Lafkenche. “Hoy volvió a imponerse el sentido común”, fue uno de los comentarios transversales en una instancia donde participaron 34 miembros, superando el quórum requerido.

Desde el sector productivo, la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, valoró el resultado y planteó que la extensión solicitada “se apartaba del espíritu original de la Ley Lafkenche”, pues pretendía entregar más de 620 mil hectáreas “para cerca de 50 personas” sin acreditar uso consuetudinario suficiente. Recordó que las ECMPO equivalían a “más de 40 Islas de Pascua” y afectarían directamente actividades productivas, concesiones y áreas protegidas en una región donde operan cerca de 300 centros salmonicultores.

Tomás Monge, director territorial de SalmonChile, recalcó que la aprobación habría generado efectos significativos para trabajadores, familias y comunidades, planteando incluso que algunas organizaciones buscaban “impedir la operación de la industria salmonicultora” mediante estas solicitudes.

La CRUBC también recibió documentos de comunidades y municipios de la zona pidiendo el rechazo, argumentando que la aprobación podría generar conflictos territoriales. Entre las autoridades presentes se encontraban los alcaldes de O’Higgins, Guaitecas, Coyhaique, Río Ibáñez y Aysén, además de consejeros regionales, representantes de pescadores artesanales, turismo, Sernapesca, la Armada y diversos organismos públicos.

Antes de votar, se planteó la necesidad de solicitar información adicional sobre concesiones marítimas y áreas bentónicas a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el gobernador Santana sostuvo que existía un plazo fatal para pronunciarse tras el fallo de la Corte Suprema, y que un silencio administrativo podría derivar en la aprobación automática de las ECMPO.

Finalmente, la comisión determinó rechazar de manera unánime ambas solicitudes, decisión interpretada como un mensaje de responsabilidad institucional en un proceso que ha tensionado a la región desde hace más de un año.

Desde el Consejo del Salmón afirmaron que la resolución no solo beneficia a Aysén, sino que envía una señal al país sobre la necesidad de evaluar este tipo de solicitudes con criterios claros, información verificable y metodologías adecuadas para asegurar certeza territorial. Según expresó Seguel, “hoy volvió a imponerse el sentido común. No solo ganó la región de Aysén y sus familias; ganó Chile entero”.

Los integrantes de la sesión

Marcelo Santana Vargas, gobernador regional de Aysén.

Jorge Díaz, delegado presidencial regional.

Rodrigo Moreno, delegado provincial de Aysén.

Cristóbal Barceló, delegado provincial General Carrera.

Marta Montiel, delegada provincial Capitán Prat.

Claudio Pérez, director de Control del municipio de Chile Chico (representación según decreto 2709).

Patricio Ulloa, alcalde de Cochrane.

Carlos Gatica, alcalde de Coyhaique.

Claudio Fica, alcalde de O’Higgins.

Marcelo Gelbe, alcalde de Río Ibáñez.

Luis Martínez, alcalde de Aysén.

Francisco Roncagliolo, alcalde de Cisnes.

Yoconda Navarrete, representante del alcalde de Las Guaitecas (decreto alcaldicio 1384).

Cristian Sagredo Palma, representante de la alcaldesa de Tortel (decreto exento 8317).

Julio Roset, consejero regional.

Ximena Nova, consejera regional.

Karina Acevedo, Seremi de Desarrollo Social.

Paulina Ruz, Seremi de Vivienda.

Hans Zimmermann, Seremi de Transportes.

Irina Morent, Seremi de Bienes Nacionales.

Felipe Rojas, Seremi de Economía.

Claudio Montesinos, director de Sernatur.

Daniela Leiva, directora de Sernapesca.

Blas Quiroga, director zonal de Pesca.

Álvaro Díaz, director de Obras Portuarias.

Julián Cárdenas, director del SEA (ausente).

Enrique Garín, representante de la Federación Industrial de Pesqueros del Sur Austral.

Lorenzo Pánez, representante de la Armada (en representación de Jorge Toso).

Simón Stuven del Valle, representante del gobernador marítimo de Aysén.

Honorino Angulo, representante de pescadores artesanales.

Carlos Basualto, representante de pescadores artesanales.

Loreto Seguel, representante del Consejo del Salmón.

Tomás Monge, representante de SalmonChile.

Diego Gallardo Mera, representante de la Cámara de Turismo (ausente).

Edgardo Bello, representante de la Cámara de Turismo de Aysén.

Fabián Teca, representante del sector turístico (ausente).

Rubén Leal Pérez, representante del Sindicato de Trabajadores Frío Sur.

Omar Muñoz Sierra, secretario técnico y jefe de División de Planificación.

Ximena Gutiérrez, asesora jurídica.

Total informado: 32 asistentes, por lo que se cumplieron los 2/3 de quórum requerido para iniciar sesión. Después llegaron dos mas.