Felipe Berríos tras fallo favorable por abuso sexual: llama a denunciar sin “farandulización”

El sacerdote Felipe Berríos difundió un comunicado en el que valoró el fallo del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), que dejó sin efecto las sanciones canónicas que pesaban sobre él, incluida la prohibición de ejercer públicamente el sacerdocio y su expulsión de la Compañía de Jesús.

Dichas medidas habían sido adoptadas tras denuncias por abuso sexual recibidas en 2022, que derivaron en una investigación interna y luego en un proceso administrativo penal que identificó a ocho víctimas.

El religioso afirmó que durante más de tres años ha debido cargar con “el estigma de haber cometido delitos de connotación sexual que nunca cometí”. Aseguró haber enfrentado una “persecución implacable” que causó un “daño reputacional enorme”, y acusó ataques tanto de la Fundación para la Confianza como de la propia orden jesuita. “Tras vivir un proceso de profundo dolor, de soledad, de reflexión (…) la verdad me ha hecho libre”, señaló.

Según relató, el DDF emitió un decreto fechado el 22 de octubre que lo “libera de toda responsabilidad” respecto de los hechos por los cuales había sido sancionado. Añadió que también fue sobreseído en dos instancias por tribunales nacionales, que concluyeron que las imputaciones estaban prescritas, no eran delito o no contaban con fundamento suficiente.

El sacerdote sostuvo que seguirá guiando su vida bajo los principios ignacianos y que continuará con su labor pastoral en La Chimba. Además, hizo un llamado a que las denuncias por delitos sexuales se investiguen “con rigor, con seriedad, con apego a la ley y sin farandulización”, insistiendo en que su propio caso fue tratado con “prejuzgamiento” y que la Compañía de Jesús “persiste empecinadamente en sancionarme por cualquier vía” pese al fallo del Vaticano.