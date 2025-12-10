Gobierno pisa el acelerador: comisión del Senado despacha reforma que endurece reglas para partidos

La Comisión de Gobierno del Senado aprobó en particular el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la gobernabilidad y la representatividad del sistema político, iniciativa que ahora deberá ser votada por la Sala.

El Gobierno ingresó “discusión inmediata”, lo que obliga a ambas cámaras a despachar el texto en un máximo de seis días y refuerza la señal política de La Moneda: el Presidente Gabriel Boric quiere que la reforma avance antes del cambio de mando, razón por la cual incluso hay acercamientos con el Partido Republicano.

La instancia —presidida por la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien ayer prometió darle celeridad al tema— sesionó este miércoles para resolver las indicaciones al mensaje que busca elevar los requisitos para formar partidos, reformar el financiamiento político, endurecer las exigencias para candidatos independientes y reconocer legalmente a los comités parlamentarios.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue la propuesta de obligar a los legisladores a permanecer durante todo su mandato en un comité parlamentario. La norma, considerada un freno al “discolaje”, fue rechazada por estimarse “inconstitucional”, dado que no se puede imponer la permanencia obligatoria en una asociación interna del Congreso.

Vodanovic destacó que la iniciativa apunta a corregir distorsiones en la creación de partidos, incluyendo la eliminación de incentivos que han permitido que algunas colectividades se constituyan solo para acceder a financiamiento público. En adelante, ese aporte dependerá de contar con representación parlamentaria. Sobre los independientes, la senadora explicó que también enfrentarán mayores exigencias: si bien se mantiene el porcentaje de patrocinio, ahora se aplicará sobre el padrón electoral total, lo que eleva la base requerida.

Para las candidaturas presidenciales, el proyecto fija el mismo estándar: un patrocinio del 0,5% del padrón electoral definitivo, distribuido en al menos ocho regiones, replicando los requisitos de los partidos. Asimismo, se establece que los independientes no podrán superar el 50% de las postulaciones parlamentarias presentadas por los partidos.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), resaltó que el avance del texto responde a un trabajo sostenido para enfrentar la creciente fragmentación del sistema político y promover partidos que reflejen de mejor manera las corrientes de opinión del país. Afirmó que se trata de un paso hacia “una democracia de alto estándar con movimientos políticos más representativos”. También aclaró que esta iniciativa es distinta de la reforma al sistema político ingresada por senadores de oficialismo y oposición —la que incluye el umbral del 5%—, que se discute en paralelo en la Cámara de Diputados.

Entre otras disposiciones, el proyecto despachado hoy incorpora como principio que los partidos deben condenar toda forma de violencia como método de acción política, consagra con rango legal a los comités parlamentarios y eleva a 0,5% del padrón electoral el umbral para inscribir nuevas colectividades.

Durante la sesión, Vodanovic destacó además el carácter transversal de la comisión, integrada por los expresidentes del Senado Jaime Quintana (PPD), José García (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI), quienes participaron en la discusión del texto. El proyecto ahora pasa a la Sala del Senado, donde deberá ser votado con urgencia legislativa vigente.