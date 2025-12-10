Publicidad
Jara publica comprobante del TAG y apunta a Municipalidad de Santiago: “Basta de fake news” PAÍS Foto: AgenciaUNO

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La candidata difundió el documento para respaldar que la infracción fue pagada años atrás y acusó que un registro falso que circuló en redes surgió desde el municipio santiaguino, acusación que el alcalde Mario Desbordes (RN) rechazó tajantemente.

A días del balotaje, Jeannette Jara volvió al centro de la agenda tras la difusión de un documento que atribuía a noviembre de 2025 el pago de una antigua deuda por circular sin TAG. La candidata negó la veracidad del registro, sostuvo que la infracción se había regularizado años atrás y acusó una operación política desde la Municipalidad de Santiago para perjudicarla, lo que el alcalde Mario Desbordes rechazó tajantemente. Tras horas de polémica, Jara terminó publicando el comprobante de pago en sus redes, asegurando que ratificaba su versión y rematando con un “Basta de fake news”.
En pleno respiro tras el debate presidencial de Anatel, y a menos de una semana del balotaje, un tema inesperado volvió a encender la agenda de la candidata oficialista: la deuda por circular sin TAG que Jeannette Jara mantenía desde 2019.

Durante el cara a cara televisivo, la abanderada de la coalición gobernante más la DC negó tajantemente haber pagado más de $600 mil recién en noviembre de 2025, como señalaba un documento que comenzó a circular en redes. Afirmó que se trataba de una “noticia falsa”, que la infracción se regularizó tiempo después de cometida y que el monto elevado obedecía a otros cargos, no a años de atraso.

Pero el episodio no quedó ahí. En una actividad con agricultores en Peumo —Región de O’Higgins—, Jara fue insistente: dijo no tener por qué exhibir comprobantes y acusó maniobras políticas desde la Municipalidad de Santiago —liderada por Mario Desbordes (RN)— para favorecer a José Antonio Kast. “Alguien aquí está mintiendo… esto viene de ahí y es falso”, aseguró.

Desbordes no dejó pasar la alusión y respondió por X: calificó de “burda” la acusación, negó cualquier participación municipal en la filtración y advirtió que, de no ser por el contexto electoral, incluso considerarían una querella. “Después del 14 conversamos”, remató.

La controversia dio un giro horas más tarde. Aunque inicialmente rechazó entregar pruebas, Jara finalmente publicó en sus redes el comprobante de pago, apuntando a que confirmaba su versión y cerrando con un mensaje directo: “Basta de fake news”.

