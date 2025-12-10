Jara publica comprobante del TAG y apunta a Municipalidad de Santiago: “Basta de fake news”

En pleno respiro tras el debate presidencial de Anatel, y a menos de una semana del balotaje, un tema inesperado volvió a encender la agenda de la candidata oficialista: la deuda por circular sin TAG que Jeannette Jara mantenía desde 2019.

Durante el cara a cara televisivo, la abanderada de la coalición gobernante más la DC negó tajantemente haber pagado más de $600 mil recién en noviembre de 2025, como señalaba un documento que comenzó a circular en redes. Afirmó que se trataba de una “noticia falsa”, que la infracción se regularizó tiempo después de cometida y que el monto elevado obedecía a otros cargos, no a años de atraso.

Pero el episodio no quedó ahí. En una actividad con agricultores en Peumo —Región de O’Higgins—, Jara fue insistente: dijo no tener por qué exhibir comprobantes y acusó maniobras políticas desde la Municipalidad de Santiago —liderada por Mario Desbordes (RN)— para favorecer a José Antonio Kast. “Alguien aquí está mintiendo… esto viene de ahí y es falso”, aseguró.

Desbordes no dejó pasar la alusión y respondió por X: calificó de “burda” la acusación, negó cualquier participación municipal en la filtración y advirtió que, de no ser por el contexto electoral, incluso considerarían una querella. “Después del 14 conversamos”, remató.

Te pillan mintiendo, y en vez de reconocer y al menos disculparte, lanzas otra mentira muy burda. La información que circula sobre tus deudas de tag no proviene de funcionarios municipales, ni ha salido de ninguna base de datos o fuente municipal. En otras circunstancias quizás… pic.twitter.com/ZhNySOC3ii — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) December 10, 2025

La controversia dio un giro horas más tarde. Aunque inicialmente rechazó entregar pruebas, Jara finalmente publicó en sus redes el comprobante de pago, apuntando a que confirmaba su versión y cerrando con un mensaje directo: “Basta de fake news”.