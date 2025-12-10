Jara publica comprobante del TAG y apunta a Municipalidad de Santiago: “Basta de fake news”
La candidata difundió el documento para respaldar que la infracción fue pagada años atrás y acusó que un registro falso que circuló en redes surgió desde el municipio santiaguino, acusación que el alcalde Mario Desbordes (RN) rechazó tajantemente.
En pleno respiro tras el debate presidencial de Anatel, y a menos de una semana del balotaje, un tema inesperado volvió a encender la agenda de la candidata oficialista: la deuda por circular sin TAG que Jeannette Jara mantenía desde 2019.
Durante el cara a cara televisivo, la abanderada de la coalición gobernante más la DC negó tajantemente haber pagado más de $600 mil recién en noviembre de 2025, como señalaba un documento que comenzó a circular en redes. Afirmó que se trataba de una “noticia falsa”, que la infracción se regularizó tiempo después de cometida y que el monto elevado obedecía a otros cargos, no a años de atraso.
Pero el episodio no quedó ahí. En una actividad con agricultores en Peumo —Región de O’Higgins—, Jara fue insistente: dijo no tener por qué exhibir comprobantes y acusó maniobras políticas desde la Municipalidad de Santiago —liderada por Mario Desbordes (RN)— para favorecer a José Antonio Kast. “Alguien aquí está mintiendo… esto viene de ahí y es falso”, aseguró.
Desbordes no dejó pasar la alusión y respondió por X: calificó de “burda” la acusación, negó cualquier participación municipal en la filtración y advirtió que, de no ser por el contexto electoral, incluso considerarían una querella. “Después del 14 conversamos”, remató.
Te pillan mintiendo, y en vez de reconocer y al menos disculparte, lanzas otra mentira muy burda. La información que circula sobre tus deudas de tag no proviene de funcionarios municipales, ni ha salido de ninguna base de datos o fuente municipal. En otras circunstancias quizás… pic.twitter.com/ZhNySOC3ii
— Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) December 10, 2025
La controversia dio un giro horas más tarde. Aunque inicialmente rechazó entregar pruebas, Jara finalmente publicó en sus redes el comprobante de pago, apuntando a que confirmaba su versión y cerrando con un mensaje directo: “Basta de fake news”.
Aunque fui clara en reiteradas ocasiones, algunos insisten en instalar mentiras sobre mí. Les dejo el comprobante del pago del TAG que confirma lo que señalé insistentemente. Basta de fake news. pic.twitter.com/MmLfTJyKHJ
— Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 10, 2025