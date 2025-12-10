La sequía le pega duro a Ñuble: llaman al consumo responsable de agua

La escasez hídrica volvió a aparecer en Ñuble, pero esta vez con más intensidad. La situación es tan preocupante que la Junta de Vigilancia del Río Chillán decidió declarar “período de escasez”, puesto que dicho brazo de agua trae cerca de un 43% menos de caudal respecto del año pasado a igual fecha. La medida ya fue adoptada por la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.

“Vemos con preocupación la falta de este recurso, considerando que hay poca nieve en la cordillera. A esto se agrega el agravante de que unos particulares lograron inscribir la mitad del Río Chillán, pese a todas las demandas que habíamos hecho por extracción ilegal de agua”, explicó Héctor Jaque, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Chillán.

Según comentó el dirigente, la situación habría sido producto de que un funcionario de la DGA no se habría presentado en tribunales cuando se realizó la demanda. Al respecto, indicó que ello desembocó en que legalmente se le habrían entregado 500 lts/seg a los mencionados particulares.

Junto con llamar a la comunidad a usar responsablemente el agua, Jaque apuntó que si bien una solución sería la construcción del Embalse Chillán, el inicio de obras no estaría proyectado sino hasta 2030, estructura que también asumirá el abastecimiento de agua para la ciudad de Chillán.

El agro en problemas

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, Carlos González, expresó su preocupación por el bajo caudal que traen los principales ríos de la región. La preocupación es evidente porque otras fuentes de agua como los pozos profundos también muestran mínimos niveles y la duda es si los cultivos como el maíz, remolacha y achicoria llegarán a cumplir su ciclo y podrán ser regados normalmente.

“Este año se ha sembrado mucho menos maíz que en años anteriores, producto que son cultivos que necesitan agua hasta abril. Esas hectáreas se han sembrado con un poco más de trigo, cuyo último riego se realiza a fines de noviembre”, explicó junto con reiterar el llamado a las autoridades para concretar cuanto antes el Embalse Nueva La Punilla que permitirá regar cerca de 75 mil hectáreas.

La cosa es compleja. Si bien desde el MOP han anunciado que el consumo de agua para beber está garantizado hasta marzo de 2026, debe considerarse que Chile ya suma 16 años en condición de sequía. El tema es tan difícil que durante este año se denegó la entrega de derechos de aprovechamiento de aguas en distintas fuentes subterráneas, por lo que la falta del vital elemento es una pandemia generalizada que debe tomarse con la debida seriedad.