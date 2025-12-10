Reforma que limita indultos presidenciales por crimenes de lesa humanidad se tramita en el Congreso

La reforma constitucional que limita los indultos presidenciales, presentada por parlamentarios del oficialismo, ya se encuentra en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca restringir la libertad que poseen los presidentes de indultar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Esta reforma va más allá de coartar al actual Gobierno, lo que pretende es limitar a futuros mandatarios.

En esa misma línea, el diputado Héctor Ulloa (PPD), uno de los parlamentarios que impulsó el proyecto, manifestó que “esta reforma tiene como objetivo, naturalmente, evitar que el presidente de la República pueda indultar a condenados por delitos de lesa humanidad”.

Profundizó en que “lo que nosotros buscamos es proteger estos mínimos civilizatorios, es decir, no solo basta con el respeto a los derechos humanos, por tanto, el deber de no repetición en nuestra sociedad”.

Por otro lado, desde el mundo de la oposición, el diputado Andrés Longton (RN), que es integrante de la comisión de Constitución, señaló que es “una estrategia político-electoral frente a las elecciones que vienen porque hay una reforma que está avanzada a la ley en el Senado”.

La postura del Gobierno sobre limitar los indultos presidenciales

El Gobierno indicó que analizarán esta reforma debido a su valor, pues las modificaciones sobre este tema tienen el objetivo de resguardar estándares en materia de derechos humanos.

Por su parte, la ministra Camila Vallejo estableció que la postura del Ejecutivo es no darles beneficios a responsables de delitos de lesa humanidad, pues en política pública es algo “irrenunciable” en relación con la memoria y justicia.

“Este Gobierno no va a apoyar jamás un indulto a criminales de lesa humanidad ni tampoco a violadores de menores de edad o nada que pueda dejar libres de manera anticipada a quienes cometen delitos tan graves contra las personas”, declaró la ministra.

De paso, la ministra Vallejo invitó al candidato José Antonio Kast a aclarar su postura en esta materia. Según la vocera, “no hay espacio para medias tintas” y cualquier acción que beneficie la conmutación de torturadores o violadores de menores “sería inaceptable”.