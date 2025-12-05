Publicidad
Depende: Kast evita fijar postura sobre indulto a violadores y redirige críticas hacia caso Monsalve

Depende: Kast evita fijar postura sobre indulto a violadores y redirige críticas hacia caso Monsalve

Andrés Cárdenas Guzmán
Por : Andrés Cárdenas Guzmán Periodista El Mostrador
Ver Más

Tras la polémica por las declaraciones de su vocero, el diputado Meza, sobre conmutar penas a reos terminales —incluidos condenados por abuso infantil—, el republicano aclaró que su programa no incorpora esa propuesta, pero cualquier definición dependerá de una eventual ley aprobada en el Congreso.

Kast intentó contener el daño político desplazando el eje del debate hacia el Gobierno, acusándolo de haber “protegido a un abusador” en el caso Monsalve y reivindicando que su campaña mantiene un plan “claro” con 33 medidas y tres ejes principales. Frente a la consulta sobre si la postura de Meza refleja la línea del comando, el candidato evitó respaldarla directamente, insistiendo en que cualquier cambio dependerá de lo que defina el Congreso y subrayando que la conmutación de penas no figura en su programa.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a quedar atrapado en la marejada que desató su propio entorno. Esta vez, por los dichos del diputado y vocero de su comando, José Carlos Meza, quien defendió en CNN Chile la idea de conmutar penas a reos terminales, incluso a condenados por abuso sexual infantil. La frase detonó un inmediato rechazo desde el Gobierno y desde la candidata oficialista, Jeannette Jara, obligando a Kast a salir a ordenar la carga… o a intentarlo.

En un punto de prensa, Kast buscó girar el foco y aseguró que “aquí se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza”, para luego devolver la pelota al oficialismo con un golpe habitual en su libreto: “Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el Gobierno”. Acto seguido, recordó el caso de Manuel Monsalve y reclamó que “le prestaron La Moneda (…) para despedirse de todo Chile”.

Mientras la polémica crecía, Kast insistió en que su campaña mantiene dirección y rumbo: “Aquí nosotros tenemos un plan de gobierno muy claro (…) al que comete un delito, lo vamos a sancionar”, dijo, apelando a sus “tres ejes principales” y a las “33 medidas” disponibles en la web.

“En nuestro programa de gobierno eso hoy día no está. Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso”

Pero frente al tema de fondo —si su candidatura respalda o no las conmutaciones que abrió Meza— su respuesta navegó por aguas más tibias: “Esto comienza porque hay un debate parlamentario sobre temas humanitarios (…) y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado o en la Cámara de Diputados”.

Consultado directamente sobre si Meza se equivocó, Kast optó por minimizar el episodio: “Eso no es lo relevante. Nosotros tenemos una bancada (…) hemos sido un partido exitoso”. Y ante la pregunta clave —si se trata de una postura de campaña— volvió a recostarse en la letra fina: “En nuestro programa de gobierno eso hoy día no está. Distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso”.

Con todo, el abanderado republicano intentó cerrar filas insistiendo en que no se desviará “del debate que a la gente le importa” y acusando a Jara de empujar discusiones “pequeñas”.

