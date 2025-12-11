Publicidad
Jara rectifica: ahora el megaproyecto INNA estará a “distancia adecuada” de observatorios PAÍS

Jara rectifica: ahora el megaproyecto INNA estará a “distancia adecuada” de observatorios

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Jeannette Jara rectificó su apoyo al megaproyecto energético INNA y aseguró que su ubicación final se definirá con criterios técnicos que garanticen una “distancia adecuada” respecto de los observatorios astronómicos, tras las críticas del mundo científico por sus dichos en el debate Anatel.

A menos de 24 horas de sus declaraciones en el debate presidencial de Anatel, la candidata Jeannette Jara (PC) rectificó su postura sobre el megaproyecto energético INNA que AES Andes busca instalar en Antofagasta, cerca del Observatorio Paranal.

En el debate, la postulante había manifestado su intención de “avanzar” con la iniciativa “pensando en el empleo y también en las posibilidades que se abren para Chile los próximos años”.

Sus palabras generaron una inmediata respuesta desde el mundo científico. El astrónomo José Maza, entre otros especialistas, advirtió sobre los riesgos que un proyecto industrial de gran escala puede representar para la calidad del cielo en la zona, un recurso clave para la astronomía mundial. A esas críticas se sumó Teresa Paneque, divulgadora científica e integrante del comando de sociedad civil de la candidatura oficialista.

Frente a la presión, Jara publicó una declaración en su cuenta de X señalando que “proteger nuestros cielos es cuidar un tesoro natural, científico y cultural que nos pertenece a todas y todos”. Añadió que la decisión sobre el proyecto “será definida con evaluaciones técnicas estrictas que aseguren una distancia adecuada de los observatorios astronómicos, resguardando su funcionamiento y el prestigio de Chile como referente mundial en astronomía”.

La candidata también subrayó que “podemos avanzar en desarrollo y empleo, sí, pero sin poner en riesgo lo que nos hace únicos: nuestros cielos limpios, nuestras científicas y científicos, y el vínculo profundo de las comunidades con su territorio”.

