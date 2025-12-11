“Quiero pedirles un último esfuerzo”: el llamado de Jara y su apuesta para el tramo final de campaña

El debate presidencial organizado por Anatel fue la última oportunidad que tuvo la candidata oficialista, Jeannette Jara, para dar la estocada final de su estrategia de confrontación al abanderado republicano, en lo que fue la antesala directa al balotaje de este domingo 14 de febrero.

Sin embargo, la carta de la centroizquierda se encontró con un José Antonio Kast más activo que en el debate anterior, lo que generó una dinámica de interrupción permanente y que contrarrestó los intentos de Jara por exponer las debilidades programáticas del exdiputado.

Desde los partidos oficialistas el balance interno es de dulce y agraz. Los análisis coinciden en que fue un debate que apuntó a los electores decididos y a reforzar los guiones propios, lo que no generó material para informar, sino para reforzar la llamada polarización afectiva.

Para el miembro del comité estratégico y militante DC, Víctor Maldonado, el debate se quedó con la gente politizada del voto voluntario.

“Creo que no va a ser un elemento determinante de la decisión de la mayoría de los votantes indecisos. Fue un mal diseño que llevó a malograr un instrumento decisivo de la pedagogía democrática, es decir, el foro por excelencia para poder decidirse no cumplió con el objetivo para nada”, dijo.

En ese sentido, agregó que, si bien el desempeño de Jara estuvo mejor, esto “fue en una instancia no decisiva” que en el fondo se tradujo en un foro de empates.

Con todo, desde el comando de Jara han señalado estar conformes con el desempeño y afirman que la exministra ha logrado exponer la inconsistencias de Kast y el factor de incertidumbre que implica su candidatura. Por lo que, a tres días de la segunda vuelta presidencial, la campaña oficialista apostó hasta el final por la estrategia de confrontar al candidato opositor y distanciarse del Gobierno, aunque esto último no fue completamente compartido en el sector.

Los partidos se juegan hasta el último minuto

Desde la candidatura han adoptado la decisión de no dar por perdida la batalla electoral, a pesar de que la totalidad de las encuestas antes de la veda instalaron a José Antonio Kast en el primer lugar de las preferencias.

La jefa programática del comando y militante del Frente Amplio, Camila Miranda, señaló este miércoles que “los partidos se juegan hasta el último minuto”. Y aseguró que el despliegue de Jara en la recta final de campaña en diferentes zonas del norte es una apuesta por llegar a lugares donde “todavía hay apertura respecto de la definición electoral de aquí al domingo, donde las preocupaciones son bastantes materiales y concretas”.

“Hay dos oportunidades al final. La nomenclatura de lo que se diga en el cierre de Puente Alto, una de las comunas más populosas de Santiago, y lo que se transmita en el cierre en Coquimbo este jueves, que va a ser enfrentado al cierre que va a hacer José Antonio Kast en el sur del país. Son dos estrategias que muestran distintos lugares que hay que ir a disputar o consolidar”, dijo en el programa Turno.

Asimismo, Miranda le otorgó relevancia a los días posteriores una vez que concluya el periodo legal de campaña, donde “la conversación se sigue desenvolviendo sábado y domingo. Ya hemos visto en la experiencia en nuestro país que muchas decisiones electorales se toman los últimos días”.

Precisamente, este miércoles Jeannette Jara emitió un extenso discurso en el primer acto de cierre de campaña realizado en la comuna de Puente Alto, donde apostó por reforzar sus propuestas en materia de seguridad, salario vital, salud, e insistir en la amenaza que representa Kast para derechos adquiridos como las 40 horas.

“Quiero pedirles un último esfuerzo. Conversar con quienes aún tienen dudas, conversar con quienes han sido víctimas de las fake news o mentiras. Contarles de nuestras propuestas, de nuestro camino recorrido y de lo que ya hemos hecho, porque Chile tiene una base y esa base es la que no podemos perder. Es verdad que nos falta y yo les puedo asegurar que, sin ser perfecta, tengo la experiencia necesaria para poder gobernar el país”, declaró frente a 15 mil asistentes, según cifras entregadas por la organización.

Balotaje cuesta arriba

Para nadie es un misterio que parte de las preocupaciones del oficialismo están en que el despliegue de la recta final logre estrechar el margen que arrojaron las últimas mediciones, para así evitar –en el caso de perder la elección– una derrota por más de 20 puntos de diferencia.

Consultado sobre si el último debate de Anatel aportó los votos suficientes para que Jeannette Jara pudiese revertir los resultados, el exministro y vocero de la candidatura, Francisco Vidal (PPD), manifestó estar tranquilo porque, “más allá del desorden en la discusión, la ciudadanía pudo ver posiciones más nítidas respecto a Jara y más confusas (respecto a Kast)”.

“Lo que yo sé es lo siguiente: partimos muy bajo con un 27% de votos (en primera vuelta), dos semanas después el conjunto de las encuestas le dio una intención de 42% de los votos. Entonces, si tú creciste 15 puntos en dos semanas, se puede perfectamente seguir creciendo”, sentenció.

Por otro lado, el también integrante del comando, Víctor Maldonado (DC), afirmó que la distancia con que lleguen los candidatos, en el caso de que Jara no logre sentarse en La Moneda, no es determinante para el futuro del sector.

“La centroizquierda es un sector que se agranda frente a los momentos adversos. Entonces, yo no veo que el número nos haga cambiar de convicción y de actitud. Si tenemos en el futuro que convencer a más gente de la que hemos convencido hasta ahora, el día uno será el lunes”, dijo en conversación con El Mostrador.

En esa línea, agregó que “una derrota democrática no tiene nada que ver con la destrucción del sistema democrático que nos tocó vivir. Nos sobrepusimos a la muerte institucionalizada. No nos va a flaquear porque estemos en el mejor momento de la derecha; no tiene por qué coincidir con ser el peor momento de la centroizquierda”.