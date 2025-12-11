Por unanimidad, comisión revisora aprueba acusación constitucional contra ministro Simpertigue

La comisión revisora de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por unanimidad de sus integrantes presentes, la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

La instancia volvió a votar luego de que se anulara la resolución del miércoles, con el fin de revisar antecedentes entregados a última hora por la defensa del magistrado, los que fueron calificados como “chantas” y que, según los diputados, no modificaron en absoluto el análisis del libelo.

El resultado replicó la votación previa: Cosme Mellado (PR), Álvaro Carter (Republicano), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini (FA) aprobaron el texto acusatorio. La diputada Mónica Arce (IND-DC) nuevamente no asistió. Con ello, la comisión recomendará a la Sala declarar admisible la acusación, que acusa a Simpertigue de notable abandono de deberes por no inhabilitarse en causas donde participaban los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos investigados dentro de la trama conocida como “Muñeca Bielorrusa”.

La presidenta de la instancia, Maite Orsini, fue categórica al señalar que los documentos aportados por la defensa “no prueban nada”. En particular, se refirió a la factura presentada para acreditar que Simpertigue habría pagado un crucero realizado junto a Vargas y Lagos. “Esos antecedentes que se adjuntaron, la verdad es que no prueban nada, no hay ningún antecedente que permita concluir que el ministro pagó sus viajes, sus pasajes aéreos, sus cruceros”, sostuvo. Añadió que respecto de los supuestos reembolsos por pasajes aéreos, “no hay nada, ningún antecedente en esa cartola que pruebe que se hayan pagado los pasajes en avión de Santiago a Madrid”.

La ausencia reiterada del abogado de Simpertigue, Felipe Lizama, generó también críticas entre los parlamentarios. Orsini recordó que el defensor no asistió a la sesión en la que debía formular preguntas a los ministros de la Corte Suprema convocados por la defensa, ni concurrió a la votación anulada del miércoles, ni a la sesión de este jueves para aclarar los documentos que él mismo envió. “Acá se han dado todas las garantías procesales para que el abogado de la defensa pueda hacer sus descargos, y ha sido el abogado el que ha renunciado libremente a su derecho a la defensa”, afirmó.

Con la aprobación de la comisión revisora, la acusación queda lista para ser discutida en la Sala de la Cámara, donde se definirá si se declara admisible y continúa su tramitación hacia el Senado.ó el día de ayer”.