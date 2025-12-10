“Hay que ser y parecer”: Carroza y Silva comparecen ante comisión AC contra Diego Simpertigue

En vísperas de que la Cámara de Diputados vote la acusación constitucional contra el ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, la comisión revisora escuchó este miércoles a dos voces claves del Poder Judicial: el ministro Mario Carroza y el exministro Guillermo Silva. Ambos abordaron las causas relacionadas con el caso Belaz Movitec y los hechos que sustentan los tres capítulos acusatorios del libelo.

Carroza participó de las audiencias de aclaración y de queja cuestionadas por la acusación. Consultado por la diputada Maite Orsini, contestó que en su experiencia no observó intervenciones externas ni actuaciones anómalas. “Irregularidades no vi en ese sentido. Fuera de la discusión en la mesa cuando se presenta la causa, nada más: en la mesa se conversa, se discute, se intercambia y se resuelve quién hace el acuerdo”, afirmó, de acuerdo a lo dicho en la comisión y transcrito gracias a la colaboración entre Parlamento AI y El Mostrador. Aseguró también que “no hubo intervención de personas que no fueran los ministros del acuerdo”.

El ministro profundizó en un punto crucial del debate: la relación entre jueces y abogados. A la pregunta de si consideraba aceptable que un abogado compre un pasaje de crucero a un juez tras un fallo millonario, Carroza respondió: “El juez no solo tiene que parecer imparcial; tiene que serlo y, además, ahora tiene que poder probarlo. No me parece que corresponda. Por eso yo no asistía tampoco a las fiestas; no me va a ver en las fotos”.

“El tema de las fiestas era conocido por todos; no era algo secreto. Entiendo que eran cumpleaños; sobre el grado de diversión, no lo sé. Yo soy poco sociable; vivo fuera de Santiago, entonces no concurro porque tendría que volverme a las diez u once de la noche, y ya sería complicado. No es por no querer ir; quizá habría ido, pero me resultaba difícil. En definitiva, compartir con mis colegas, sí, he compartido, pero no en esas actividades”, dijo en otra respuesta a los integrantes de la comisión.

Finalmente, sobre si lo que se revela de Simpertigue es delito, dijo: “Claro. Si alguien hace eso, indudablemente comete un delito, pero esa es tarea del Ministerio Público”.

Visión de Silva

Guillermo Silva, expresidente de la Corte Suprema, fue igualmente categórico. Consultado sobre la prudencia del viaje que Simpertigue realizó con abogados vinculados al litigio con Codelco, señaló: “Si él sabía que esos abogados estaban involucrados y aun así viajó con ellos, su conducta no fue prudente. Si no lo sabía, la situación cambia; eso tendrá que verse”. Añadió que, en su caso, “jamás habría realizado un viaje con un abogado del que supiera que estaba involucrado en la causa”.

Ambos personeros dedicaron buena parte de sus exposiciones a explicar cómo se confeccionan las tablas, cómo se integran las salas y cuál es el rol de los relatores en la Corte Suprema. Silva precisó que esas tareas “son responsabilidad exclusiva del Presidente” y que los ministros “no tienen intervención en la confección de las tablas ni en la integración de las salas”.

El expresidente del máximo tribunal también se refirió al impacto institucional del caso. “Lo que está pasando en estos momentos en el Poder Judicial a mí me afecta profundamente. Fui juez toda mi vida; ¿cómo no me va a afectar?”, dijo. Subrayó que la crisis obliga a realizar cambios profundos: “Hay que ser y parecer; todos tenemos esa obligación. Si hay que sancionar, hay que hacerlo, siempre que se pruebe todo”.

La comisión deberá emitir su informe este miércoles, antes de que la sala de la Cámara de Diputados vote la acusación constitucional, que acusa a Simpertégui de infringir deberes de probidad, imparcialidad y abstención en decisiones judiciales y administrativas.