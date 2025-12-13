[Lo+Leído] Mundo editorial lamenta caída de Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA)

La nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) confirmó su pérdida de relevancia y valor, un declive que se arrastra desde hace años, con la salida de editoriales y una escasa convocatoria en comparación con el pasado.

Las principales críticas de editores y escritores se centran en los altos costos de participación para las editoriales ($900 mil por un puesto, el triple que otras ferias) y el cobro de la entrada al público ($4.500), visto como una barrera.

Figuras del ámbito editorial señalan que Filsa “dejó de ser una esperada fiesta literaria”, no prestigia la actividad editorial en Chile y ha perdido importancia internacional, siendo vista ahora como un espacio de venta con costos altos.

La Cámara Chilena del Libro (organizadora) se limitó a destacar el cierre con más de 340 actividades, la participación de más de 1.200 personas, la visita del Presidente Boric, y que por primera vez se celebró a una región (Los Lagos) como Invitada de Honor, sin entregar cifras de público.