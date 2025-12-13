[Lo+Leído] Mundo editorial lamenta caída de Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA)
Para la Sociedad de Escritores de Chile, está clara la necesidad de repensar la Feria, “pero quizá con una propuesta cultural que no tenga como propósito exclusivo la venta de libros, sino una oferta cultural”.
La nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) confirmó su pérdida de relevancia y valor, un declive que se arrastra desde hace años, con la salida de editoriales y una escasa convocatoria en comparación con el pasado.
Las principales críticas de editores y escritores se centran en los altos costos de participación para las editoriales ($900 mil por un puesto, el triple que otras ferias) y el cobro de la entrada al público ($4.500), visto como una barrera.
Figuras del ámbito editorial señalan que Filsa “dejó de ser una esperada fiesta literaria”, no prestigia la actividad editorial en Chile y ha perdido importancia internacional, siendo vista ahora como un espacio de venta con costos altos.
La Cámara Chilena del Libro (organizadora) se limitó a destacar el cierre con más de 340 actividades, la participación de más de 1.200 personas, la visita del Presidente Boric, y que por primera vez se celebró a una región (Los Lagos) como Invitada de Honor, sin entregar cifras de público.
Diversas voces del sector concuerdan en la necesidad de repensar la Feria o crear un nuevo evento internacional del libro que no tenga como único propósito la venta, sino que ofrezca una propuesta cultural más amplia y que reposicione a Chile en el circuito literario mundial.
