Expresidente Frei y futuro de Chile: “Si estamos todo el día peleándonos, no vamos a progresar”

Luego de emitir su voto este domingo en la comuna de Las Condes, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se refirió al escenario que se abre tras la segunda vuelta presidencial y realizó un llamado enfático al diálogo político.

“El futuro a partir de mañana necesita diálogo, Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar”, afirmó el exjefe de Estado.

En esa línea, Frei sostuvo que la responsabilidad recae en los dirigentes electos. “Eso dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en nuestras dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar los grandes consensos que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son”, señaló, reiterando su disposición personal a ese camino.

“Yo siempre he estado dispuesto al diálogo, así lo demostramos en nuestro tiempo y espero que esa sea la tónica de los próximos años”, añadió.

Finalmente, el exmandatario subrayó que el calendario político ofrece condiciones favorables para avanzar en acuerdos. “En estos años tuvimos elecciones todos los años, ahora nos vamos a demorar tres años en hacer una elección, o sea, existe el espacio político y lógicamente el tiempo para buscar esos grandes acuerdos”, concluyó.