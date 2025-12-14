José Antonio Kast venció a Jara en Malasia

El candidato presidencial opositor José Antonio Kast derrotó este domingo en Malasia a su contendiente oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial, informó 24 Horas.

Kast obtuvo el 76,92% de los votos, mientras Jara logró un 23,08%. El proceso se ejecutó con total normalidad en la única sede del país asiático en Kuala Lumpur.

Los resultados son preliminares, ya que los oficiales serán informados por el Servel después de las 18:00 horas.