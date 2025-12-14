Publicidad
Elecciones 2025
José Antonio Kast venció a Jara en Malasia

José Antonio Kast venció a Jara en Malasia

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los resultados son preliminares, ya que los oficiales serán informados por el Servel después de las 18:00 horas.

El candidato presidencial opositor José Antonio Kast derrotó este domingo en Malasia a su contendiente oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial, informó 24 Horas.

Kast obtuvo el 76,92% de los votos, mientras Jara logró un 23,08%. El proceso se ejecutó con total normalidad en la única sede del país asiático en Kuala Lumpur.

