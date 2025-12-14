Resultados en el extranjero: Jara se impone en Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Japón

Mientras en Chile se iniciaban los preparativos para la apertura de mesas, la segunda vuelta presidencial comenzó a desarrollarse en el extranjero, donde miles de ciudadanos chilenos habilitados para votar fuera del país participaron en la definición del próximo Presidente o Presidenta de la República.

Debido a la diferencia horaria, el proceso electoral se ejecuta de forma escalonada a nivel mundial. En ese contexto, Nueva Zelanda fue el primer país en cerrar su jornada, entregando los primeros resultados preliminares del balotaje presidencial. Según el escrutinio de las mesas de Auckland y Wellington, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, obtuvo 814 votos, mientras que el abanderado republicano José Antonio Kast alcanzó 349 preferencias. Además, se registraron 4 votos en blanco y 18 sufragios nulos.

Tras el cierre en Nueva Zelanda, Australia entregó sus resultados preliminares, donde Jeannette Jara también se ubicó en el primer lugar con 2.139 votos, superando a José Antonio Kast, quien obtuvo 1.184 preferencias en los locales de Melbourne, Canberra y Sídney.

Horas más tarde, fue el turno de Corea del Sur, país en el que la candidata oficialista volvió a imponerse con 78 votos frente a los 28 obtenidos por Kast. En Japón, en tanto, el conteo preliminar arrojó 142 votos para Jeannette Jara y 67 para José Antonio Kast, además de 5 votos nulos y 1 voto en blanco.

El voto en el extranjero forma parte del calendario oficial del Servicio Electoral (Servel) y solo pueden participar quienes se encuentran inscritos en el padrón correspondiente. A lo largo de la jornada, otros países irán cerrando sus mesas conforme avance el huso horario, mientras continúa el proceso electoral tanto fuera como dentro del territorio nacional.

Las cifras conocidas hasta ahora corresponden a resultados preliminares y no oficiales. El Servel entregará el consolidado oficial a medida que avancen los cierres de mesas en el extranjero y posteriormente en Chile.