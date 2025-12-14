Presidente Boric realiza tradicional llamado felicitando a José Antonio Kast por su triunfo

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

“Hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro, y usted ha sido electo Presidente de la República de Chile, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad”, dijo el mandatario. 

Poco antes de las 20.00 horas, el Presidente Gabriel Boric realizó el tradicional llamado telefónico al ahora presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su triunfo en el balotaje.

En esa línea, Boric señaló que ya ha transmitido a todos sus “colaboradores, ministros, subsecretarios, que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura”. 

“Quiero que sepa que como Presidente de la República siempre estaré a disposición para colaborar por la patria”, indicó el gobernante, quien también invitó al líder republicano a un encuentro en La Moneda este lunes, junto a su esposa María Pía Adriazola y representantes de su equipo.

Por su parte, Kast agradeció el llamado y manifestó su deseo de llevar a adelante “ una transición muy ordenada, respetuosa”. 

“Después del 11 de marzo me interesaría también mucho poder contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país. Le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos para conversar más en privado de cómo hacer la mejor transición que se pueda”, dijo el republicano.

