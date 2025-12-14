Servel entrega el 25,37% del conteo de votos: amplia mayoría a José Antonio Kast con 59,83%

A las 18:45, el Servicio Electoral (Servel) reveló sus primeros resultados preliminares, con 10.377 mesas escrutadas de un total de 40.900 y 3.001.020 votos válidamente emitidos. El ente electoral reporta que la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), obtiene un 40,17% (1.205.515 votos). En tanto, el candidato de Cambio por Chile, José Antonio Kast (Republicanos), obtiene un 59,83% (1.795.505 votos). Asimismo, reportó 185.940 votos nulos (5,50%) y 37.960 (1,09%) votos blanco.

Padrón electoral y balance del día

El padrón se mantiene sin cambios, con más de 15 millones de votantes, en los mismos locales de la primera vuelta, y con los mismos vocales de mesa convocados nuevamente para esta jornada.

A esta hora, el balance oficial es de normalidad y tranquilidad. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, informó que el proceso se ha desarrollado sin contratiempos relevantes desde Arica a Magallanes, con incidentes puntuales —cortes de agua, interrupciones eléctricas breves y algunas detenciones en las cercanías de locales— que no han afectado el funcionamiento del proceso. Una interrupción momentánea en la Escuela Básica Eleuterio Ramírez de Valparaíso —por un aviso de bomba— ya fue superada y las mesas están operativas.

Cerca de las 10:15 horas, el 99% de las mesas estaba constituido, en uno de los procesos más expeditos de los últimos años. El llamado es claro: votar antes de las 18:00, con cédula de identidad o pasaporte como documentos válidos.

En seguridad, el despliegue supera los 26 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, concentrados principalmente en la Región Metropolitana y Valparaíso, sin hechos de gravedad. Carabineros reporta detenciones por faltas menores y un alto uso de Comisaría Virtual: 391 mil personas han realizado el trámite para excusarse por no votar; 297 mil ya validaron de forma presencial. La validación puede hacerse hasta las 23:59 de hoy. Quienes estén fuera del país o enfermos deberán presentar antecedentes cuando sean citados por el juez de policía local.

Votación en el extranjero

En el extranjero, donde hay 160.935 chilenos habilitados en 427 mesas de 64 países, la votación transcurre con normalidad. Ya comenzaron a conocerse resultados preliminares no oficiales de países que cerraron antes por husos horarios. En un primer grupo, Jara se impone en Australia, Corea, Rusia, Nueva Zelanda y Vietnam, mientras Kast lidera en Emiratos Árabes Unidos, Malasia, China y Singapur. El reparto preliminar muestra un 64% para Jara y 36% para Kast en esos países, cifras inferiores a las logradas por Gabriel Boric en 2021 y con una mejora relativa del candidato republicano respecto de ese balotaje.

La elección también se sigue desde fuera. Medios internacionales describen una jornada ordenada y con pronósticos que dan ventaja a Kast, mientras subrayan la previsibilidad del proceso electoral chileno y el interés por el giro político que podría implicar el resultado.

Más allá del ganador, los analistas ponen el foco en lo que vendrá apenas cierren las mesas: la magnitud de la diferencia, el tono del discurso del vencedor, el reordenamiento de la oposición y el clima político inmediato. Una victoria estrecha de Kast dejaría al oficialismo mejor posicionado para articularse; una ventaja amplia reconfiguraría fuerzas y liderazgos. También se mirará cómo queda el Gobierno y qué tipo de oposición emerge si Jara no llega a La Moneda.