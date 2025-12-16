Desde Buenos Aires: Kast fija sintonía con Milei, reunión con Bachelet y postura por Apablaza

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegó este martes a Buenos Aires y no tardó en marcar la pauta: su primera gira internacional tras ganar la elección tuvo como destino a Argentina, y dejó claro que su relación con el país vecino apunta a niveles “como nunca antes se ha visto”.

A las puertas de la Casa Rosada, Kast expresó su entusiasmo tras reunirse con el mandatario argentino Javier Milei, quien lo felicitó por su “glorioso” triunfo en el balotaje. La Presidencia argentina anunció que ambos países comenzarán a trabajar juntos a partir de marzo en temas de seguridad regional, fronteriza y lucha contra el crimen organizado, además de una hoja de ruta económica y de cooperación bilateral. “Les digo que todo va a estar bien y vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile como nunca antes”, enfatizó Kast.

El republicano también se refirió a su recorrido por otros países como parte de un proceso para “llevar a Chile buenos ejemplos”, y destacó que la primera visita internacional fuera del país refuerza la “importancia estratégica” de esta relación, que según él entrará en una etapa de “renovado impulso y compromiso” frente a los desafíos regionales y globales. Milei, por su parte, confirmó que participará en la ceremonia de transmisión de mando en Chile el próximo 11 de marzo.

Daza, el chileno-argentino en la mira

En Buenos Aires, Kast también abordó la posible incorporación de José Luis Daza, economista chileno —nacido en Argentina— y actual viceministro de Economía de Milei, a su futuro gobierno. Sin dar confirmaciones, dejó entrever que la decisión depende del propio Daza: “Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía”, señaló. Destacó la larga amistad y colaboración profesional con Daza, quien lo acompañó en campañas anteriores y en viajes internacionales con actores financieros.

Según fuentes argentinas, Kast le habría ofrecido a Daza un eventual triministerio de Economía, Minería y Energía en su gabinete a partir de marzo, aunque el propio Daza aún no ha definido su posición. El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, confirmó la oferta, subrayando la confianza y el vínculo de años entre Kast y Daza.

Apablaza: justicia y coordinación internacional

La agenda de Kast también tocó temas sensibles de seguridad y justicia. Sobre Galvarino Apablaza, fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y condenado por el homicidio del senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán, Kast fue enfático: “Para nosotros esta es una situación que sigue siendo una herida abierta. No vamos a pasar a llevar ningún tratado internacional ni ninguna ley, pero esperamos que en algún minuto cumpla su condena y se someta al proceso correspondiente, con una justicia imparcial”.

En materia internacional, Kast reiteró su postura frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, destacando que cualquier acción contra “la narcodictadura” será apoyada por Chile, siempre y cuando se coordine a nivel regional.

Encuentro con Bachelet

El presidente electo no se limitó a la agenda bilateral. También reveló que habló con la expresidenta Michelle Bachelet el domingo tras su victoria y acordaron reunirse antes de Navidad. “Creo que va a ser muy importante que nos podamos reunir y conversar sobre lo que es lo mejor para Chile. Más allá de las diferencias que podamos haber tenido, comienza un nuevo ciclo en cómo enfrentar los desafíos que hoy día tenemos en Chile”, explicó Kast. Añadió que la reunión tendrá como foco la relación internacional y la coordinación de estrategias para el país, en la misma línea —según dijo— de lo conversado con el expresidente Eduardo Frei y el presidente saliente Gabriel Boric.

Una agenda ambiciosa con motosierra

Antes de su cita con Milei, Kast se reunió con el viceministro de Economía José Luis Daza por más de 45 minutos, y luego saludó a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia argentina. La conferencia de prensa posterior incluyó cruces con la prensa local, debido a la aglomeración en la Casa Rosada, y la reafirmación de su interés en temas de seguridad, economía y migración. Sobre esta última, hizo especial hincapié en la migración venezolana y en la necesidad de un corredor humanitario, y aclaró que las condiciones cambiarán a partir de su mandato.

Sobre su plan para la migración irregular, dijo: “Nosotros nunca dijimos que íbamos a expulsar a 300 mil personas, porque no hay capacidad para hacer eso. Por eso, la invitación es que, si alguien que está en situación irregular quiere algún día volver a Chile, tome sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo, pero con todos los papeles en regla”.

Con esta gira, Kast envía un mensaje claro: quiere una relación bilateral intensa y estratégica con Argentina, mantener un diálogo constructivo con figuras políticas nacionales de distintas generaciones y posiciones, y avanzar en la implementación de su agenda económica y de seguridad desde el primer día.

LA LIBERTAD AVANZA EN TODA LATINOAMÉRICA EL PRESIDENTE MILEI CON EL PRESIDENTE KAST EN LA CASA ROSADA Y, COMO NO PODÍA FALTAR, LA MOTOSIERRA pic.twitter.com/pGHD4xivIl — Fran Fijap (@FranFijap) December 16, 2025

Una escena tan simbólica como llamativa marcó la visita del presidente electo José Antonio Kast a Buenos Aires. En el despacho de la Casa Rosada, Kast apareció sosteniendo una motosierra junto al mandatario argentino Javier Milei, ícono de la campaña del libertario trasandino. Mientras el chileno afirmaba que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”, Milei remataba con su ya conocido “Viva la libertad, carajo”.

El momento fue grabado en video y difundido por el propio presidente argentino en su cuenta de TikTok, donde se viralizó rápidamente. La postal, más anecdótica que protocolar, se sumó a los gestos que dejó la primera visita internacional de Kast tras su triunfo electoral, reforzando la sintonía política entre ambos líderes.