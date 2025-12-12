El temor de Tohá con Kast: que haga un gobierno “como Orban, como Trump, como Milei, como Bolsonaro”

La excandidata presidencial y exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), abordó los eventuales escenarios políticos que se abrirían en Chile tras la segunda vuelta presidencial, marcada por el enfrentamiento entre José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (PC).

En conversación con radio Duna, Tohá planteó una mirada diferenciada sobre ambas candidaturas y expresó su preocupación respecto de un eventual triunfo del abanderado republicano. Respecto de Jeannette Jara, a quien respalda públicamente, Tohá sostuvo que su eventual gobierno se apoyaría en una alianza política más amplia que la actual administración. “Hoy día vemos una candidata que es una evolución de lo que fue la experiencia anterior, que ha aquilatado todo lo que se aprendió”, afirmó, subrayando que no se trataría de un gobierno centrado en grandes reformas estructurales, sino en “una pauta de acuerdos amplios” desde una mirada de izquierda.

En contraste, la exministra manifestó aprensiones frente a la figura de José Antonio Kast, a quien atribuyó un rol de empuje hacia posiciones más extremas dentro de su sector. “Yo tengo temor no de que José Antonio Kast vaya a hacer un golpe de Estado o vaya a desarmar las bases de la institucionalidad democrática”, precisó, para luego advertir que su preocupación apunta a otro plano. “Tengo temor de que José Antonio Kast haga un gobierno como Orban, como Trump, como Milei, como Bolsonaro”, sostuvo.

Según Tohá, se trata de experiencias que operan dentro del marco formal de la democracia, pero que tensionan sus valores fundamentales. “Son gobiernos que han funcionado dentro del esquema democrático, pero con una visión, con una narrativa, con unos valores que entran en conflicto con la democracia”, afirmó, aludiendo a liderazgos que, a su juicio, inclinan la acción del Estado hacia posiciones conservadoras en materias culturales, sociales y de derechos.

Si bien reconoció que la falta de mayorías parlamentarias actúa como un freno a reformas legales profundas, Tohá advirtió que los principales efectos de un eventual gobierno de Kast podrían expresarse en ámbitos menos visibles. Mencionó, entre ellos, un clima de autocensura en el sector público, restricciones al desarrollo de proyectos culturales críticos y un menor respaldo estatal a iniciativas que cuestionen el orden tradicional.

“Que seas democrático no te garantiza que vas a promover valores democráticos”, señaló, agregando que los gobiernos, aun sin cambios radicales, pueden “inclinar la aguja” en una u otra dirección. En ese sentido, sostuvo que avances logrados en materias como igualdad de género podrían verse debilitados. “En un gobierno potencial de Kast podemos mover la aguja para otro lado, a que empiece a tratar esa aspiración como algo secundario o peor, como algo ideológico”, concluyó.