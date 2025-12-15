“Vienen los vientos de la muerte”: Gobierno enviará nota de protesta por dichos de Petro sobre Kast

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió responder con firmeza a los polémicos comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el recién electo mandatario José Antonio Kast. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que se enviará una nota de protesta a Colombia, tras las publicaciones en que Petro calificó a Kast de “nazi” y lo comparó con Augusto Pinochet.

En un punto de prensa posterior a la reunión entre Boric y Kast en La Moneda, Elizalde enfatizó la importancia de respetar la voluntad popular y la institucionalidad democrática del país. “Cualquiera haya sido elegido Presidente de la República desde que recuperamos la democracia el año 90, la tradición indica que se felicita al ganador, (…) y el traspaso de mando se realiza con el mayor nivel de exigencia, entendiendo que finalmente todos nos debemos a un compromiso con Chile, independientemente de nuestras visiones ideológicas”, sostuvo.

El secretario de Estado recalcó que la carta busca “hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena” y recordó que “el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia”.

Las polémicas publicaciones de Petro surgieron como respuesta a un trino del presidente argentino Javier Milei, quien felicitó a Kast y destacó la “expansión de la libertad” en la región. Petro escribió: “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.

El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente. El… https://t.co/hKaSVLgnG9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

En otra publicación, Petro fue más directo y comparó a Kast con Pinochet, afirmando: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi… más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”.

La derrota en Chile es como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia. Ojalá las juventudes chilenas cuiden la tumba de Neruda. Con las palabras de Neruda y cerca de donde está su tumba frente al.mar embravecido, fui feliz y la noche se llenó de estrellas. Y no me sentí… https://t.co/5IJmYqYidQ — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en Chile y marcan un nuevo capítulo en la relación política entre ambos países, al tiempo que el Gobierno busca resguardar la institucionalidad y la legitimidad del proceso electoral nacional.