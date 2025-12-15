Publicidad
Elecciones 2025
“Vienen los vientos de la muerte”: Gobierno enviará nota de protesta por dichos de Petro sobre Kast PAÍS Créditos de imagen: Agencia Uno

“Vienen los vientos de la muerte”: Gobierno enviará nota de protesta por dichos de Petro sobre Kast

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La Moneda reaccionó ante los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro, quien calificó a José Antonio Kast de “nazi” y lo comparó con Pinochet, y anunció que enviará una nota de protesta para resguardar el respeto a la democracia y la voluntad popular.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Los dichos de Petro surgieron como respuesta a un tuit del presidente argentino Javier Milei, en el que felicitaba a Kast y hablaba del avance de la libertad en la región; en sus publicaciones, Petro advirtió que “vienen los vientos de la muerte” y planteó la idea de resistir ante la ultraderecha, generando polémica y marcando un nuevo capítulo en la relación política entre ambos países.
Desarrollado por El Mostrador

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió responder con firmeza a los polémicos comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el recién electo mandatario José Antonio Kast. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que se enviará una nota de protesta a Colombia, tras las publicaciones en que Petro calificó a Kast de “nazi” y lo comparó con Augusto Pinochet.

En un punto de prensa posterior a la reunión entre Boric y Kast en La Moneda, Elizalde enfatizó la importancia de respetar la voluntad popular y la institucionalidad democrática del país. “Cualquiera haya sido elegido Presidente de la República desde que recuperamos la democracia el año 90, la tradición indica que se felicita al ganador, (…) y el traspaso de mando se realiza con el mayor nivel de exigencia, entendiendo que finalmente todos nos debemos a un compromiso con Chile, independientemente de nuestras visiones ideológicas”, sostuvo.

El secretario de Estado recalcó que la carta busca “hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena” y recordó que “el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia”.

También te puede interesar:
“La persona a la que apoyé”: Trump celebra victoria de Kast y lo elogia desde la Casa Blanca
“La persona a la que apoyé”: Trump celebra victoria de Kast y lo elogia desde la Casa Blanca
La Semana Política: las expectativas y primeros pasos de José Antonio Kast como Presidente electo
La Semana Política: las expectativas y primeros pasos de José Antonio Kast como Presidente electo

Las polémicas publicaciones de Petro surgieron como respuesta a un trino del presidente argentino Javier Milei, quien felicitó a Kast y destacó la “expansión de la libertad” en la región. Petro escribió: “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.

En otra publicación, Petro fue más directo y comparó a Kast con Pinochet, afirmando: “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi… más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en Chile y marcan un nuevo capítulo en la relación política entre ambos países, al tiempo que el Gobierno busca resguardar la institucionalidad y la legitimidad del proceso electoral nacional.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad