Portazo unánime a Simpértigue: Cámara activa juicio político contra ministro de la Suprema

En un solo día, y por partida doble, el sistema político e institucional envió una señal tan nítida como poco habitual en tiempos de descrédito judicial: frente a la sospecha de corrupción, no hay espacio para matices. Primero fue el Pleno de la Corte Suprema, que eligió de manera unánime a Gloria Ana Chevesich como su nueva presidenta. Horas después, la Cámara de Diputados selló —también por unanimidad— la admisibilidad de la acusación constitucional contra el suspendido ministro Diego Simpertigue. Dos decisiones distintas, en escenarios distintos, pero con un mismo mensaje de fondo: cerrar filas para intentar sacar al Poder Judicial del pantano.

La votación en la Cámara Baja fue categórica. Por 132 votos a favor y ninguno en contra, los diputados —de izquierda a derecha— aprobaron que el libelo acusatorio contra Simpertigue siga su curso, luego de haber rechazado también de forma unánime la cuestión previa presentada por su defensa, con 110 votos. No hubo fisuras, ni descolgados, ni votos simbólicos.

Oficialismo y oposición actuaron como un solo bloque frente a un caso que, para la mayoría, no admite defensas políticas.

El telón de fondo es la llamado caso Muñeca Bielorrusa —arista del caso Hermosilla—, un episodio que golpeó directo al corazón del máximo tribunal. Simpertigue quedó bajo la lupa por sus vínculos con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas —ambos hoy en prisión preventiva— y por un viaje realizado junto a ellos pocos días después de que la Corte Suprema fallara a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un millonario litigio contra Codelco. La cercanía personal, el timing del viaje y el contexto del fallo encendieron todas las alarmas.

La contundencia del respaldo político fue leída como una señal contra la impunidad. Así lo explicitó la diputada Maite Orsini (FA), presidenta de la comisión revisora de la acusación, quien subrayó el carácter transversal de la votación. “En mis ocho como parlamentaria, no había visto nunca una acusación constitucional que contara con un respaldo tan transversal”, dijo, descartando de paso las teorías que apuntaban a una supuesta maniobra política por la cercanía del balotaje. “No hubo un solo diputado que votara a favor de la cuestión previa ni uno que votara en contra de la acusación”, recalcó.

Desde la vereda opuesta, la defensa tomó nota del golpe, pero sin conceder el fondo. El abogado Felipe Lizama sostuvo que la Cámara hizo una interpretación distinta de las normas constitucionales y que ahora será el Senado el que deberá resolver si existe o no un reproche constitucional.

El próximo lunes 22 de diciembre, la Cámara Alta actuará como jurado y tendrá en sus manos el futuro del magistrado: destitución e inhabilidad por cinco años, o absolución.

La jornada no puede leerse de manera aislada. La unanimidad de la Cámara llegó apenas horas después de otro consenso poco frecuente: el respaldo total del Pleno de la Corte Suprema a Gloria Ana Chevesich como su nueva presidenta para el bienio 2026-2027. En medio de investigaciones internas, acusaciones cruzadas y una crisis de confianza sin precedentes, la Corte optó por una figura asociada a la probidad y al rigor disciplinario para asumir la tarea más compleja de su carrera: conducir al Poder Judicial fuera del descrédito, recomponer confianzas y redefinir su relación con los otros poderes del Estado.

El desafío no es menor. Chevesich asumirá justo cuando se discute una reforma clave al sistema de nombramientos judiciales —impulsada desde el Ministerio de Justicia tras el caso Hermosilla— y con un nuevo gobierno a días de instalarse en La Moneda. El mensaje de este lunes fue claro: mientras el sistema se reordena y busca credibilidad, la política decidió, al menos por ahora, hablar con una sola voz frente a la corrupción.