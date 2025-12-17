Antonio Díaz-Araujo: “Chile es un país sin paradigmas cuando le toca votar”

Antonio Díaz-Araujo, cofundador de la plataforma de análisis electoral Decide Chile, analizó los resultados de la elección presidencial del pasado 14 de diciembre, en la que José Antonio Kast se impuso a Jeannette Jara por 16 puntos de diferencia, la segunda brecha más amplia en la historia electoral de Chile.

José Antonio Kast se impuso sobre Jara con un 58,2% de los votos, frente al 41,8% obtenido por la excandidata de la centroizquierda. El Presidente electo ganó en todas las regiones del país y en 310 de las 346 comunas. En las regiones de Ñuble, La Araucanía, Maule y Los Lagos superó el 65% de los sufragios.

Cabe precisar que en esta elección el voto fue obligatorio y la participación alcanzó el 85% del electorado, lo que convierte a José Antonio Kast en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en la historia de Chile.

Sobre la victoria de José Antonio Kast en todas las regiones, Díaz-Araujo explicó que se trata de un fenómeno inédito, que atribuye a que el candidato republicano “tuvo un discurso que era mucho más atractivo para la audiencia y lleva tres elecciones presidenciales haciendo campaña. Por lo tanto, es una competencia mucho más orgánica la que enfrentó la candidata del oficialismo con un candidato que lleva 12 años en campaña digitalmente”.

Respecto del cambio en las preferencias políticas de los chilenos, al pasar del gobierno del Presidente Boric a uno encabezado por Kast, el analista sostuvo que “el péndulo en esto se va dando vuelta y el gran tema es que en Chile se está dando vuelta cada vez más rápido”.

¿Qué pasó con Jeannette Jara?

Por el lado de Jara, Díaz-Araujo analizó que parte de su derrota también se explica por el poco tiempo que la excandidata llevaba instalada en la retina de los chilenos. Con todo, destacó que la abanderada oficialista en segunda vuelta “obtuvo el 97% de sus votos en primera vuelta. Capturó el 91% de los votos de Meo, Mayne-Nichols y Artés. Capturó el 33% de los votos de Parisi y el 24,9% de los votos de Evelyn Matthei. El segmento de mujeres fue fuerte para ella en la primera vuelta y sigue siendo fuerte en la segunda. Ella ganó en todos los segmentos de mujeres, entre las mujeres mayores de 54 y las mayores de 35, y perdió entre las mujeres de 35 a 54 años”.

Respecto de que José Antonio Kast se haya convertido en el Presidente electo más votado en la historia de Chile, el analista sostuvo que ello se explica “exclusivamente por el voto obligatorio. El padrón simplemente creció en un 43% y, por lo tanto, la obligación a votar el chileno la sigue respetando. El voto obligatorio hace que el que sale a votar es más bien en contra del oficialismo (…) Si hubiese un antagonismo en contra de José Antonio Kast, habría habido más nulos de lo que efectivamente existieron”.

Además, Díaz-Araujo consideró que parte de la victoria de Kast se explica por un voto en contra de Jara, de manera similar a lo ocurrido en la elección de 2021, cuando una parte del electorado apoyó a Boric para impedir el triunfo de Kast.

El eje Apruebo/Rechazo

En esa línea, el analista estableció un paralelismo entre la victoria de José Antonio Kast y el rechazo del 62% en el plebiscito de la propuesta de nueva Constitución. A su juicio, “el país y prácticamente todas las comunas se vuelcan hacia uno de los dos candidatos de la forma como se volcaron en esta —sobre la propuesta de Constitución—. Yo creo que es difícil que no estén correlacionados con el apruebo y el rechazo (…) El porcentaje que saca Jara es simplemente porque los otros que iban en carrera no tenían suficientes votos como para salir elegido, para hacerla subir más”.

La mayor diferencia de votos entre Kast y Jara se registró en Colchane. En la comuna nortina, el Presidente electo obtuvo un 93,8% de los sufragios. “Ha tenido un historial electoral en las últimas cinco elecciones bien particular, votó el rechazo con mayor fuerza. Creo que son un reflejo de los tiempos que está viviendo Chile hoy en día”, explicó Araujo.

Finalmente, el analista abordó el perfil del electorado de José Antonio Kast y descartó que se trate mayoritariamente de votantes de ultraderecha. “Mirarlo de esa forma es minimizar el voto del chileno hoy en día. Creo que el voto del chileno ha sido bastante generoso en el plebiscito de entrada, en el de salida, en las dos convenciones, en las municipales, en la presidencial. No creo que 7 millones de chilenos estén pensando en esas cosas cuando estén votando. Si no, uno vería muchos más votos nulos en forma global y no es lo que está ocurriendo. El chileno está votando por los candidatos y tiene poco paradigma respecto de eso. Los mensajes de miedo funcionaron poco en esta campaña (…) El chileno durante los últimos cinco ejercicios electorales ha demostrado un músculo muy flexible respecto a sus elecciones electorales. Chile es un país sin paradigmas cuando le toca votar”.