Caso Conscriptos: Juzgado de Garantía de Arica envía a prisión preventiva a 4 exmilitares

En una audiencia que tardó casi una hora, la jueza de Garantía de Arica, Macarena Calas Guerra esta mañana decidió enviar a prisión preventiva a 4 de los 5 exmilitares involucrados en la muerte del soldado Franco Vargas, las lesiones graves gravísimas sufridas por 2 conscriptos y el contagio masivo de reclutas que se encontraban realizando el Servicio Militar Obligatorio (SMO), ocurridos el 27 de abril del año pasado en el Cuartel de Instrucción “Pacollo” a 4.200 metros sobre el nivel del mar.

La magistrada atendió cada uno de los 5 hechos relatados por la Fiscalía Regional del Ministerio Público. En ellos se refirieron a una serie de apremios ilegítimos y omisiones registrados durante la primera semana de instrucción militar en el altiplano.

De esta forma, el teniente coronel Claudio Guajardo Pinochet; el teniente Björn Wollk Araya; el cabo Manuel Zambrano González; y el subteniente Bastián Troncoso Jaque, cumplirán la prisión preventiva en la Brigada Acorqzada “Coraceros”. Todos ellos fueron imputados por apremios ilegítimos y algunos por cuasidelitos de homicidio y lesiones graves gravísimas.

En tanto, para el capitán Michael Fritz Gervasoni se dispuso arresto domiciliario total. La jueza Calas atendió la distinción planteada por el órgano persecutor, valorando su reconocimiento a conductas de maltrato practicadas por el teniente Wollk y el subteniente Troncoso, que fueron reprochadas por el oficial, además de la compra de medicamentos por $120 mil para atender la emergencia producida en la unidad militar por contagio masivo de influenza tipo A.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, quien asumió la causa luego de que la Corte Suprema resolviera que los hechos debían ser investigados por la justicia civil y no por tribunales militares, señaló: “Se acogió en el caso de cuatro la prisión preventiva y en el caso de uno se otorgó un arresto domiciliario total, en todos los casos con un plazo de investigación de 120 días. Lo importante es que se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público y esto es el resultado de una ardua investigación. Por otro lado, se dieron también por acreditados todos los supuestos materiales y delitos hasta el momento que fueron planteados en la formalización. Por lo tanto, reiteramos que estamos conformes, pero esto es solo el primer paso. Tenemos que seguir adelante con la investigación para llevar los hechos a un juicio oral que corresponde en este caso”.