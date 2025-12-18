Por problemas en tren, Metro cierra estaciones en la Línea 2

Metro de Santiago informó la mañana de este jueves el cierre temporal de al menos 12 estaciones de la Línea 2, a raíz de una falla técnica que afectó la operación del servicio.

Según detalló la empresa, el problema se originó en la estación Lo Ovalle, donde un tren permaneció detenido por más tiempo del habitual, situación que fue reportada poco antes de las 07:15 horas. Minutos después, Metro confirmó que el servicio de la Línea 2 quedó operativo únicamente entre Franklin y Vespucio Norte.

Posteriormente, y con el correr de los minutos, Metro indicó que el servicio está disponible entre Lo Ovalle y Vespucio Norte.

La empresa explicó que la interrupción obligó a restringir el funcionamiento del tramo sur de la línea, mientras se trabajaba en resolver la contingencia. Hasta el cierre de esta información, no se había precisado el origen exacto de la falla que provocó la detención del tren.

Ante los retrasos y molestias generadas, Metro dispuso un justificativo para los usuarios afectados, en el que se señala que “el servicio en Línea 2 presentó retrasos debido a un tren con falla que permaneció detenido por más tiempo del habitual en estación Lo Ovalle”.