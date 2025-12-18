Publicidad
Por problemas en tren, Metro cierra estaciones en la Línea 2

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La interrupción se originó por un tren detenido en la estación Lo Ovalle, lo que obligó a restringir el servicio en gran parte de la línea.

Metro de Santiago suspendió el funcionamiento de 12 estaciones de la Línea 2 debido a una falla técnica registrada en un tren detenido en Lo Ovalle. A raíz de la contingencia, el servicio quedó habilitado solo entre Franklin y Vespucio Norte. La empresa informó retrasos en la operación y dispuso un justificativo para los pasajeros afectados.
Metro de Santiago informó la mañana de este jueves el cierre temporal de al menos 12 estaciones de la Línea 2, a raíz de una falla técnica que afectó la operación del servicio.

Según detalló la empresa, el problema se originó en la estación Lo Ovalle, donde un tren permaneció detenido por más tiempo del habitual, situación que fue reportada poco antes de las 07:15 horas. Minutos después, Metro confirmó que el servicio de la Línea 2 quedó operativo únicamente entre Franklin y Vespucio Norte.

Posteriormente, y con el correr de los minutos, Metro indicó que el servicio está disponible entre Lo Ovalle y Vespucio Norte.

La empresa explicó que la interrupción obligó a restringir el funcionamiento del tramo sur de la línea, mientras se trabajaba en resolver la contingencia. Hasta el cierre de esta información, no se había precisado el origen exacto de la falla que provocó la detención del tren.

Ante los retrasos y molestias generadas, Metro dispuso un justificativo para los usuarios afectados, en el que se señala que “el servicio en Línea 2 presentó retrasos debido a un tren con falla que permaneció detenido por más tiempo del habitual en estación Lo Ovalle”.

