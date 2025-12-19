Publicidad
ENAP informa que trabajador herido por inflamación de gasoducto está fuera de riesgo vital PAÍS

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

ENAP confirmó que el incidente en el gasoducto 18” de Posesión “está bajo control y con el fuego extinguido”, precisando que el trabajador lesionado “está fuera de riesgo vital” y que el corte a clientes industriales fue preventivo para resguardar consumo residencial.

ENAP informó que la inflamación del gasoducto de 18 pulgadas en el sector Posesión, en Magallanes, se originó durante tareas de limpieza que provocaron una fuga de gas y un punto de ignición. El fuego fue controlado, no hubo daños ambientales y el trabajador herido está fuera de riesgo vital. La empresa activó protocolos de emergencia, coordinó con Bomberos y autoridades, y suspendió temporalmente el suministro a clientes industriales para asegurar el abastecimiento domiciliario, mientras los procesos entran en fase de normalización.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregó nuevos antecedentes sobre la emergencia registrada durante la madrugada de este viernes en la región de Magallanes, luego de la inflamación de un gasoducto de 18 pulgadas en el sector de Posesión, una de las principales líneas de abastecimiento de gas natural hacia Punta Arenas y Puerto Natales.

En una declaración pública, la estatal aseguró que la situación “está bajo control y con el fuego extinguido”, precisando que el incidente se produjo “durante tareas de limpieza del gasoducto 18, generando una fuga de gas y un punto de ignición”.

ENAP confirmó que no hubo afectación ambiental y que un trabajador resultó lesionado, siendo derivado a un centro asistencial, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Tras la emergencia, la compañía activó sus protocolos de seguridad, desplegó equipos de respuesta y coordinó acciones con Bomberos y autoridades locales. Como medida preventiva, se suspendió temporalmente el suministro a distintos clientes industriales de la región, con el objetivo de priorizar el consumo domiciliario ante el riesgo de desabastecimiento.

La empresa adelantó que los procesos operacionales se encuentran en fase de normalización y que continuará monitoreando el sistema mientras se desarrollan las labores técnicas para asegurar estabilidad en el suministro.

