Presidente electo Kast se reencuentra con Frei: abre puerta a un cargo y anuncia cita con Bachelet

José Antonio Kast volvió a mover el tablero político este viernes con un nuevo encuentro con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y, de paso, confirmó que también se reunirá con Michelle Bachelet. Todo, en una secuencia que mezcla gestos de apertura, señales de gobernabilidad y un conflicto aún abierto entre el expresidente DC y su propio partido.

La cita con Frei se dio en un ambiente distendido y familiar —en la casa del exmandatario— y ocurre semanas después del polémico encuentro previo al balotaje, que terminó con la suspensión de su militancia en la Democracia Cristiana. Esta vez, el telón de fondo fue otro: Kast ya como Presidente electo y Frei en modo colaboración explícita.

Tras el encuentro, Kast confirmó que habrá reunión con Michelle Bachelet, aunque evitó precisar fecha y lugar —sería antes de Navidad, según adelantó el propio mandatario electo durante su viaje a Argentina—. “Todos los problemas que tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo. No tenemos por qué asumir conflictos de otras latitudes”, dijo, adelantando que con la exmandataria buscará consejos para “reposicionar” a Chile en estabilidad, seguridad y reconocimiento internacional. “Lo mismo haré con ella”, remarcó.

Frei, en tanto, no dejó espacio para dobles lecturas. “Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile”, afirmó, subrayando que como expresidente siempre ha ayudado a gobiernos de distinto signo, especialmente en tareas internacionales. También tuvo palabras de respaldo personal: felicitó a Kast, a su familia, y le deseó “pleno éxito” en su mandato.

El Presidente electo también tuvo palabras para la actual administración: “Yo también quiero agradecerle al presidente Frei (…) he buscado junto con nuestro equipo, junto con Pía, todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado pudimos haber tenido diferencias. Por eso le agradecí al Presidente Boric la recepción que tuvo de nosotros en el gobierno, el cómo hacer una transición republicana en el amplio sentido de la palabra”.

El gesto no es menor. En la previa del encuentro, Kast no descartó ofrecerle un cargo a Frei. “Todos los que quieran colaborar donde sea son muy bienvenidos”, dijo, agregando que “en su momento se irá sabiendo lo que va ocurriendo”. Hoy, los nombres que circulan van desde Cancillería hasta una embajada estratégica —como China— o un regreso al rol de enlace con Asia-Pacífico, función que Frei ya desempeñó durante los gobiernos de Bachelet y Piñera.

Este reencuentro no incomodó tanto a la DC. La secretaria nacional de la Falange y exvocera de la candidatura de Jeannette Jara, Alejandra Krauss, dijo —según consigna La Tercera— “que la reunión entre un expresidente de la República, y en este caso con el presidente electo, no con el candidato en campaña, se embarca entre esas tradiciones que tanto valoramos y que Chile ha sabido cuidar, que es fundamentalmente el respeto a la voluntad soberana del pueblo, y contribuir a esta transición y entrega del poder en forma respetuosa y democrática”.

Cabe mencionar que esta semana Frei presentó sus descargos al Tribunal Supremo de la DC, donde pidió que se declare la inhabilidad de miembros del organismo disciplinario que firman la acusación por prejuzgamiento, además de solicitar que se alce la medida preventiva de suspensión de militancia.

Así, Kast suma fotos y conversaciones con expresidentes de distintos mundos políticos, mientras Frei reafirma que no piensa correrse del tablero. Y en el horizonte aparece otro capítulo: el encuentro con Michelle Bachelet, que promete seguir alimentando el debate sobre los gestos políticos del nuevo gobierno antes incluso de asumir.