Condena transversal tras agresión a diputado Meza en centro comercial de Huechuraba

Amplia condena generó la agresión sufrida por el diputado José Carlos Meza en un centro comercial de la comuna de Huechuraba. Autoridades del Congreso y parlamentarios de distintos sectores coincidieron en que la violencia política es inaceptable en democracia y llamaron a resguardar el Estado de Derecho.

El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, expresó su respaldo al legislador y pidió una condena transversal. Señaló que quienes valoran la democracia y la sana convivencia política deben rechazar públicamente este tipo de hechos.

Desde la bancada de diputados del Partido Republicano emitieron una declaración en la que subrayaron el derecho de toda persona a transitar libremente por espacios públicos sin ser insultada ni amedrentada por su pensamiento político. Agregaron que la seguridad y la libertad de expresión son pilares básicos de cualquier democracia y aseguraron que no permitirán que la violencia política se normalice.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, calificó el episodio como “gravísimo” y afirmó que la Mesa de la Corporación no aceptará que estos hechos se repitan. Indicó que tomó contacto con el diputado Meza y confirmó que se encuentra en buen estado, agregando que se evaluarán eventuales acciones legales.

Desde el oficialismo, el diputado Daniel Manouchehri manifestó un repudio total a la agresión y recalcó que ninguna diferencia política justifica la violencia. En tanto, el diputado Nelson Venegas también condenó el ataque, pese a reconocer profundas discrepancias con declaraciones previas de Meza, advirtiendo que estos hechos no pueden relativizarse.

El incidente ocurrió este viernes, cuando el parlamentario fue increpado por un sujeto que lo siguió y lo confrontó por declaraciones pasadas sobre la ley de las 40 horas. Un registro difundido en redes sociales muestra cómo el agresor le propina un golpe por la espalda en la cabeza, además de insultarlo.

Tras el ataque, el diputado José Carlos Meza calificó al agresor como “un cobarde” y afirmó que la violencia no puede normalizarse en el debate político ni en una sociedad democrática.

