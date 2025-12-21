Derrota electoral, crisis de representación y desafío de rearticulación: reflexiones del progresismo

“Renovar la esperanza”, de la Fundación por la Democracia; “El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?”, de Giorgio Jackson; y “Reflexión de la Dirección Nacional del Frente Amplio”, son tres documentos que han circulado en los últimos días entre militantes y adherentes de izquierda.

Aunque los tres documentos han sido formulados desde dimensiones distintas, en conjunto configuran una reflexión que va desde la contención coyuntural hasta la interpretación estructural del momento político chileno.

Para la Fundación por la Democracia, ligada al PPD, la derrota es leída como síntoma de una crisis profunda de la centroizquierda y el progresismo, marcada por la fragmentación, la dilución identitaria y la incapacidad de articular mayorías sociales estables.

Asimismo, el triunfo opositor no es presentado como un accidente coyuntural, sino como el resultado de la incapacidad de la política de ofrecer certezas y protección.

El documento sostiene que no basta con la buena gestión ni con la defensa del pasado reciente: se requiere una decisión estratégica para reconstruir un proyecto común con identidad clara, vocación de mayoría y capacidad de gobernar con eficacia. En ese sentido, la seguridad, crecimiento económico, modernización del Estado y la profundización de la democracia aparecen como ejes centrales de una nueva propuesta socialdemócrata.

Por su parte, el texto del exministro Jackson entiende la derrota electoral como el cierre de un ciclo político iniciado con las movilizaciones de 2006 y que tuvo su punto culminante en el estallido social de 2019.

Jackson plantea que la pandemia, el doble fracaso constitucional, el bajo crecimiento, los cambios demográficos, la expansión del crimen organizado y la transformación del ecosistema comunicacional habrían alterado de manera decisiva el país y su electorado.

En un acápite especial, menciona los casos Convenios y Monsalve como dos elementos negativos para el Gobierno.

Finalmente, el documento “Reflexión de la Dirección Nacional del Frente Amplio” surge como una respuesta interna a la militancia del partido y busca levantar la moral tras la derrota, preservar la cohesión y reafirmar la identidad del proyecto.

El texto sostiene que los resultados no representan un mandato conservador ni un rechazo a las conquistas sociales alcanzadas, sino una expresión de la alternancia y de malestares persistentes no resueltos.

En ese escenario, el énfasis está puesto en defender el legado del Gobierno de Gabriel Boric, subrayar los avances logrados en condiciones adversas y reafirmar la necesidad de unidad amplia del progresismo frente al avance de la ultraderecha. La autocrítica aparece, pero de forma acotada y diferida, proyectada hacia un proceso interno futuro más que asumida como un quiebre estratégico inmediato.

Los tres documentos convergen en que el desafío no se reduce a corregir errores tácticos ni a esperar una nueva alternancia favorable, sino que lo que está en juego es la capacidad del progresismo para comprender el fin de un ciclo, reconstruir identidad, recomponer vínculos sociales y articular un proyecto político creíble, capaz de disputar mayorías en un país profundamente transformado.