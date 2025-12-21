Operación Apocalipsis: Fiscalía expone red de corrupción en Gendarmería y defensas anuncian recursos

La audiencia tuvo lugar en la sala 203 del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó exponiendo los antecedentes que dan cuenta del funcionamiento de una compleja red criminal al interior de recintos penitenciarios, apoyada por al menos nueve organizaciones delictuales instaladas en distintos penales del país.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, la investigación reúne miles de horas de conversaciones interceptadas y cerca de 9 mil transacciones comerciales. Durante la jornada, el fiscal Sergio Soto exhibió registros audiovisuales que muestran el ingreso de encomiendas a las cárceles, además de relatar cómo las propias bandas se denunciaban entre sí para controlar la venta de los artículos ilícitos ingresados mediante el mismo mecanismo.

En la audiencia también se escucharon audios de llamadas telefónicas entre gendarmes y los llamados “manilleros”, encargados de introducir objetos prohibidos a los recintos penitenciarios, que iban desde teléfonos celulares hasta alimentos.

El fiscal regional Occidente, Marcos Pasten, sostuvo que los antecedentes presentados permiten configurar delitos y atribuir participación directa a los imputados.

“Las pruebas, a nuestro juicio, en este estado de la causa, acreditan que los hechos que estamos investigando constituyen delito y que a los imputados les cabe participación en calidad de autores”, afirmó.

Cuestionamientos de la defensa

Desde la defensa surgieron críticas al desarrollo de la audiencia. El abogado Diego Rojas, representante de dos imputados, acusó falta de medidas adecuadas para resguardar a sus clientes.

“El tribunal, y soy súper responsable en decirlo, no ha tomado las medidas que son necesarias. Ya llevamos la tercera jornada de formalización y aún no termina”, señaló.

En la misma línea, la abogada defensora María Ignacia Barrera sostuvo que durante el proceso se han cometido diversas irregularidades.

“Desde el inicio de esta audiencia ha habido una serie de infracciones formales y de fondo que van a ser estudiadas con mayor detención, y respecto de las cuales se interpondrán ciertos recursos”, adelantó.

La audiencia continuará este lunes a partir de las 10:00 horas, jornada en la que se espera que las defensas —tanto públicas como privadas— comiencen a exponer sus antecedentes y alegaciones en uno de los casos judiciales más graves que ha enfrentado el sistema penitenciario chileno.