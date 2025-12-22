Alerta Roja en La Serena: rápida respuesta evita tragedia en el Parque Coll

Pudo haber sido peor, pero se controló. Cerca de 100 voluntarios de Bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Elqui, junto a personal de CONAF, SAMU, Carabineros y equipos municipales de La Serena, trabajaron intensamente el pasado sábado en el combate de un incendio forestal registrado al interior del parque Coll, específicamente en las cercanías del sector La Antena en La Serena.

El siniestro se originó en un área de pastizales secos y avanzó rápidamente, afectando a una superficie mayor que una hectárea. Debido a la magnitud del humo, SENAPRED activó una alerta preventiva a través del sistema SAE, enviando mensajes a los teléfonos celulares para evacuar el área de la subida 18 de Septiembre.

El centro de operaciones se instaló en la Delegación Municipal de La Antena, desde donde se desplegó el trabajo coordinado de los equipos municipales, liderados por la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, quien dispuso de todos los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.

“Con viento y temperaturas extremas existe un alto riesgo de incendios forestales, por lo que es fundamental una coordinación oportuna para llegar rápido y atender las necesidades de la comunidad, especialmente cuando se activa una alerta de evacuación por humo” señaló la alcaldesa.

Norambuena agregó a este medio que, “apenas se informó del incendio, citamos de manera inmediata al COGRID comunal, se movilizaron maquinarias para la construcción de cortafuegos y la apertura de caminos en sectores de difícil acceso. Además, el municipio dispuso de nueve camiones aljibe para apoyar las labores de Bomberos y abastecer la piscina de acopio instalada en el acceso al parque Coll”,

La jefa comunal agregó que se dispusieron equipos de monitoreo permanente durante las 24 horas, además de la entrega de colaciones, agua y otros insumos para los voluntarios que trabajaron en el control del incendio.