Bachelet llama a respetar resultados pero advierte: con Kast retrocederán “algunos derechos”

La expresidenta Michelle Bachelet realizó un llamado a la ciudadanía a participar en la elección presidencial y a respetar sus resultados, subrayando la importancia del proceso democrático. Tras sufragar, afirmó que “la democracia tiene que ver con votar, pero también con respetar los resultados y creo que ese sería mi mensaje”.

Consultada por las propuestas de los candidatos, Bachelet manifestó inquietud respecto de eventuales retrocesos en derechos sociales. “Creo que cuando uno ha escuchado ciertas propuestas, uno se pregunta, ¿hay algún riesgo real para que varios derechos que han sido conquistados a lo largo de muchos años, que ha costado conquistar, puedan tener el riesgo de retroceder?”, planteó.

La exmandataria precisó que su preocupación apunta a ámbitos específicos. “Estoy hablando de los derechos de las mujeres, de los sectores más vulnerables de la población, de las personas adultas mayores, de hecho la proyección social que hemos desarrollado, el respeto a la diversidad, el respeto a los derechos de las mujeres, son conquistas de muchos años que no han sido fáciles y que creo que no debiera ni retrocederse ni desmantelarse en este sentido”, señaló.

En relación con un eventual triunfo de José Antonio Kast, Bachelet indicó que desconoce cómo estructuraría su administración. “Yo no conozco cómo, si es que gana José Antonio Kast, cómo va a organizar su gobierno. Y como digo, será el nuevo gobierno el que decida cuál va a ser la política exterior, incluida el tema de una candidatura mía”, sostuvo.

No obstante, reiteró sus aprensiones frente a algunas propuestas conocidas durante la campaña. “Uno ha escuchado propuestas que le pueden preocupar, en sentido de retroceso de algunos derechos, de derechos de las mujeres, de los adultos mayores, de los derechos sociales, y de las personas más vulnerables”, afirmó, agregando que “yo espero, sin embargo, que estos derechos puedan continuar”.

Finalmente, la expresidenta expresó su expectativa de que los avances logrados se mantengan y se profundicen. “Uno aspiraría a que esos derechos conquistados no solo no debieran retroceder, sino que debieran aumentar”, indicó, añadiendo que espera que “la ciudadanía tenga la palabra, para que esos derechos no solo no retrocedan, sino que tampoco se desmantelen”.