Operación Apocalipsis: detienen a abogado que facilitó celular a gendarme imputado

La Operación Apocalipsis sumó un nuevo episodio judicial este lunes. En plena antesala de la cuarta jornada de formalización, fue detenido el abogado Gabriel Zambrano, representante de uno de los gendarmes imputados en la red de corrupción carcelaria, luego de ser acusado de entregar un teléfono celular a su defendido para realizar una comunicación no autorizada.

El hecho quedó al descubierto tras la denuncia presentada por una capitana de Gendarmería ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago. Según los antecedentes expuestos, el dispositivo habría sido facilitado para que el imputado enviara “un mensaje de voz” a una persona aún no identificada, lo que fue detectado por excompañeros del propio funcionario investigado.

Tras conocerse la situación, Zambrano fue detenido en el Centro de Justicia y un fiscal de flagrancia se constituyó en el lugar para tomar conocimiento del caso. Las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que indaga las circunstancias y eventuales responsabilidades penales.

La detención se produce mientras continúa la formalización de los 70 imputados de la Operación Apocalipsis: 47 gendarmes y 23 civiles, acusados de integrar y colaborar con una red criminal que operó desde enero de 2020 principalmente en Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

En las jornadas previas, la Fiscalía Occidente solicitó prisión preventiva para la mayoría de los imputados y arresto domiciliario total para seis civiles identificados como “manilleros”, medida que fue acogida por el tribunal, junto al establecimiento de un plazo de investigación de 300 días. Hasta ahora, dos imputados se mantienen en prisión preventiva, mientras el tribunal continúa resolviendo las demás medidas cautelares.

La investigación ha identificado a nueve organizaciones criminales vinculadas al esquema: La Dora, Las Chilenas, Los Colombia, La Boliviana, Del Héctor Pérez, La Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca y Luis Olivos. Los ilícitos atribuidos incluyen asociación criminal, cohecho, soborno y tráfico de drogas, en una trama que según la fiscalía habría permitido el ingreso sistemático de teléfonos, drogas, alcohol y visitas irregulares a recintos penitenciarios, utilizando redes internas de funcionarios y contactos externos.

Con la detención del abogado, la investigación suma una nueva arista que vuelve a tensionar el proceso y refuerza las alertas sobre intentos de obstrucción o comunicaciones indebidas entre imputados y terceros en medio de uno de los casos de corrupción penitenciaria más amplios de los últimos años.