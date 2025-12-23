Andrea Arístegui y Gonzalo Montaner lanzan libro “Manual para salir de la crisis”

La periodista y conductora de Chilevisión Andrea Arístegui, junto al doctor en Estudios Americanos Gonzalo Montaner, presentaron el libro “Manual para salir de la crisis”, una obra que combina análisis académico y reflexión pública sobre el momento político, social y económico que atraviesa Chile, con el propósito de abrir una conversación plural y rigurosa sobre el futuro del país.

La actividad se realizó en el Auditorio de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica, y contó con la participación del astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, y los abogados Patricia Muñoz y Carlos Gajardo, quienes comentaron la obra.

Durante la presentación, Arístegui explicó el espíritu del proyecto: “La idea de este libro es que sea un punto de unión entre distintas personalidades del quehacer del país para buscar soluciones para los desafíos que tiene por delante el país”.

Montaner complementó señalando que “Chile debe potenciar sus capacidades para responder a las amenazas globales, regionales y nacionales”.

El libro convoca a diecisiete expertos provenientes de distintas disciplinas, entre ellos José Maza, Agustín Squella, César Ross, periodistas como Consuelo Saavedra, Paz Milet y Rodrigo Browne, además de cientistas políticos, filósofos y especialistas en seguridad como Lucía Dammert, Pablo Zeballos, John Griffiths y Pía Greene, junto a juristas como Patricia Muñoz, Carlos Gajardo y Francisco Cox.

La obra se plantea como un espacio de diálogo amplio, donde se abordan temas como la crisis de la democracia, la seguridad ciudadana, la institucionalidad, la justicia, la corrupción y la desigualdad. Arístegui sintetiza su sentido: “Este libro es un llamado a la acción y a la esperanza: a que los chilenos nos unamos en la búsqueda de soluciones y trabajemos juntos por un futuro mejor”.

El proyecto refleja también la trayectoria de ambos autores. Arístegui, con más de dos décadas en televisión y prensa, ha estado cercana a las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía y a los grandes procesos políticos, mientras Montaner ha desarrollado una línea de investigación centrada en seguridad internacional y conflictos globales. Ambos han trabajado previamente en publicaciones como 11-S. La amenaza de Al Qaeda continúa y Miradas perdidas: historias de reporteros chilenos en la guerra de Ucrania.

“Manual para salir de la crisis” se presenta así como una invitación a reflexionar colectivamente sobre los desafíos del país, apostando por una conversación informada, transversal y orientada a construir soluciones comunes.