Kaiser “probablemente” estaría fuera del Ejecutivo de Kast por parentesco con hermana senadora

A casi dos semanas de haber salido Presidente electo y tras el tour internacional por Latinoamérica que ha realizado José Antonio Kast, el trabajo en “La Moneda Chica” no para. Pero quiénes acompañarán al futuro presidente de Chile en los ministerios ha generado gran expectación, ya que aún no se tiene claridad.

Sobre todo se habla de dos fuerzas que estarán junto al próximo gobierno, y es desde el Partido Nacional Libertario (PNL) y de Chile Vamos. Quien aún no se confirma y se ha esperado algún anuncio es Johannes Kaiser, excandidato que le dio su apoyo a J. A. Kast en segunda vuelta.

Sin embargo, desde el PNL han comunicado que, debido al parentesco entre los hermanos Kaiser y que Vanessa será senadora, el diputado Johannes “probablemente” no asumirá ningún ministerio. Lo cual es una decisión que se considera por razones de reglamento interno.

En cambio, sobre la relación del futuro gobierno de J. A. Kast con Chile Vamos, el principal asesor económico del Presidente electo, Jorge Quiroz, ya coordina la agenda legislativa de enero y el inicio del mandato el 11 de marzo.

Este acontecimiento sucedió ayer, cuando Quiroz se reunió con diputados de Chile Vamos para organizar las prioridades en materia financiera que trazarán los primeros meses de gobierno de José Antonio Kast.

El Presidente electo ya recibe currículums para La Moneda

Los personajes políticos que acompañarán a José Antonio Kast para gobernar el país durante los próximos cuatro años aún no se conocen. Sin embargo, luego de la visita de dirigentes del PNL a “La Moneda Chica”, las teorías comenzaron a surgir sobre quiénes podrían asumir y sumarse al Ejecutivo.

El vicepresidente del PNL, Hans Marowski, manifestó que desde su sector están disponibles para participar en donde sean necesitados. No obstante, aclaró que aún se encuentran coordinando y gestionando cómo se incorporarán al próximo gobierno.

Johannes Kaiser “probablemente” no ocupará un ministerio por reglamentos internos

Desde que el excandidato y diputado, Johannes Kaiser, le dio su apoyo a José Antonio Kast, quienes en un pasado fueron militantes del Partido Republicano, se espera que el libertario ocupe algún ministerio del Presidente electo. Sin embargo, parece que esa idea no logrará ver la luz debido a reglamentos internos.

Según Marowski, esta decisión se debe al mensaje que quiere entregar el Presidente electo y esta es no formar el equipo ministerial con personas que tengan un parentesco con parlamentario del Congreso.

Además de ser una determinación del futuro presidente, también es una política interna de transparencia y ética del PNL. Marowski comentó que “hay una definición de la oficina del Presidente electo de no tener ningún miembro del gabinete que además sea pariente de un parlamentario, así que probablemente, como tenemos a la senadora Vanessa Kaiser, Johannes no pueda integrar por definiciones del mismo Partido Republicano”.

Finalmente, José Antonio Kast, consultado sobre este tema en su viaje por Ecuador, dijo que no conocía los detalles de esta definición con respecto a parentesco, pero reconoció la buena relación que tiene con Johannes Kaiser.