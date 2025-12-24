Muere recluso tras golpiza que recibió de gendarmes en Complejo Penitenciario de Acha

Silencio absoluto ha mantenido Gendarmería de Chile y diversas autoridades del Gabinete Regional, por la muerte del joven recluso Matías Torres Dreyer, quien fue llevado desde el Complejo Penitenciario de Acha al Hospital Juan Noé, tras haber recibido una fuerte golpiza propinada por un grupo de gendarmes que, hasta esta hora, no ha sido identificado.

La situación fue dada a conocer por su propia madre, Susana Dreyer a través de diversos posteos en grupos de Facebook de Arica, pidiendo justicia por las lesiones que había sufrido su hijo, cuando aún permanecía con vida.

El testimonio de la mujer señala que el martes de la semana pasada, Matías habría sostenido una riña con otro preso y que posteriormente fue llevado al hospital donde le curaron sus heridas. Luego al retornar al penal, la víctima habría tenido un altercado con un gendarme, al cual habría mordido y por esa razón lo habrían llevado a una sección de Alta Seguridad. Durante su permanencia allí, se habría registrado un incidente con un grupo de gendarmes donde el interno después de una severa golpiza habría quedado con lesiones graves.

La madre reveló que desde el jueves pasado no pudo comunicarse con su hijo, pero que supo que le había relatado a otro interno que tenía un fuerte dolor de cabeza y en la mano. Sólo por versiones obtenidas por ella misma, se enteró que el joven apareció el domingo desmayado en el suelo, defecado y orinado, lo que obligó a Gendarmería a trasladarlo nuevamente al centro asistencial.

Desesperada, la mujer habría acudido al penal, donde se enteró por una pizarra que su hijo estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital. Hasta allí acudió y pudo comprobar que Matías estaba en estado gravísimo, con una meningitis y que había sido sometido a una cirugía cerebral sin consentimiento informado de sus familiares.

Fuentes indicaron a El Mostrador que el recluso habría fallecido producto de una meningitis. Ayer la madre habría acudido a la Fiscalía Regional, donde inmediatamente tomaron su testimonio para iniciar una investigación penal. Una de las medidas adoptadas tras conocerse el deceso en circunstancias poco claras, sería la aplicación del Protocolo de Minessota en la autopsia que ya fue ordenada. Este instrumento permitirá determinar las causas específicas de la muerte, dado que esta se produjo mientras el interno estaba bajo custodia bajo agentes del Estado.

Pese a que El Mostrador ha insistido reiteradamente en una versión con Gendarmería de Chile, la institución se ha negado a entregar un comunicado sobre los hechos. Desde la Delegación Presidencial Regional indicaron que la vocería había sido encomendada a este organismo.