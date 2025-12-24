Fiscalía investiga millonario déficit en Peñalolén heredado de la gestión de Carolina Leitao

La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación penal para esclarecer un déficit financiero superior a $16.300 millones detectado en la Municipalidad de Peñalolén, correspondiente al período en que la comuna fue administrada por Carolina Leitao, hoy subsecretaria de Prevención del Delito.

La indagatoria busca determinar eventuales responsabilidades penales asociadas al manejo de recursos municipales, luego de que una auditoría externa —solicitada por el actual alcalde Miguel Concha y aprobada por el Concejo Municipal— detectara serias inconsistencias contables tras el cambio de administración.

Según el informe, existirían pasivos no registrados y proyecciones de ingresos que no se concretaron, lo que habría generado un escenario financiero complejo para la comuna, con impactos directos en su capacidad de gestión y planificación.

Desde el Concejo Municipal, la concejala Daniela López valoró la decisión del Ministerio Público de abrir la investigación, subrayando la necesidad de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Añadió que los vecinos siguen con atención el desarrollo del caso y la eventual existencia de delitos asociados al déficit detectado.

En la misma línea, el concejal Juan Cristóbal Cantuarias calificó la apertura de la causa como un hito necesario, recordando que fue el propio Concejo el que resolvió solicitar una auditoría externa ante la magnitud del desbalance financiero heredado.

Por ahora, la causa se encuentra en etapa inicial y no registra personas formalizadas, mientras la Fiscalía continúa recopilando antecedentes para establecer el origen, el alcance y las eventuales responsabilidades penales vinculadas al déficit que hoy afecta a las finanzas municipales de Peñalolén.