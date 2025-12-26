Lanzan “Plan Verano Seguro”: sumarán más de 1.300 carabineros a lo largo del país

Durante la mañana de este viernes se realizó el lanzamiento del “Plan Verano Seguro 2025-2026”, estrategia destinada a reforzar la seguridad en zonas turísticas y puntos de alta afluencia durante el periodo estival.

El plan comenzará el 28 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero, incorporando más de 1.300 carabineros adicionales distribuidos a lo largo del país. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó que el refuerzo proviene principalmente de las escuelas institucionales, señalando que se trata “mayoritariamente de personal que está en proceso de estudio, proceso de perfeccionamiento”.

La iniciativa contempla dos fases: 500 funcionarios se sumarán el 28 de diciembre, y 800 efectivos adicionales se incorporarán el 28 de enero.

El ministro de Seguridad Pública (s), Rafael Collado, destacó que se trata de un trabajo interinstitucional: “Este es un plan que no es solo con Carabineros, sino que incluye a otras instituciones del sistema”, indicó, detallando coordinación con Directemar para el borde costero y con la PDI, que “va a destinar personal de refuerzo en sus cuarteles para las investigaciones que puedan surgir en esos lugares”.

Collado explicó que el despliegue considera prevención en playas, lagos y centros turísticos, además de refuerzo investigativo y de emergencia. “Tenemos distintos tipos de instituciones, trabajo preventivo, presencia activa y refuerzo en persecución penal y emergencias”, afirmó.

El refuerzo se definió según criterios de datos y evidencia sobre turismo y seguridad. Entre las regiones priorizadas están Valparaíso, Coquimbo, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Arica y Tarapacá.