Último verano en La Moneda: Presidente Boric descarta vacaciones y apuesta por cierre en regiones

El verano ya partió, pero en La Moneda no hay modo vacaciones. Al menos para el Presidente Gabriel Boric, que decidió seguir en modo trabajo hasta el último día y cerrar su mandato sin bajar la cortina antes de tiempo. A poco más de dos meses del cambio de mando, el Mandatario optó por mantenerse activo, con agenda llena y los pies en el territorio nacional, mientras se prepara para entregar el poder a José Antonio Kast el 11 de marzo de 2026.

El plan es claro: nada de viajes al extranjero ni despedidas internacionales. En Palacio —según consigna Radio Biobío— aseguran que Boric quiere terminar su gobierno recorriendo Chile. Enero partirá con una ronda de entrevistas a medios y luego vendrán los traslados a regiones, con inauguraciones, primeras piedras y actos con alto contenido simbólico.

Entre los destinos ya en carpeta aparece la Región de Atacama, donde inaugurará un hospital, y Chiloé, con visita agendada para el 19 de enero, justo cuando se cumplen 200 años de la incorporación del archipiélago a la República. También están sobre la mesa Juan Fernández y la provincia de Llanquihue, mientras que un viaje a Rapa Nui sigue en evaluación, a la espera del visto bueno de los equipos.

El mensaje, repiten en el Gobierno, es cerrar el ciclo sin descanso y con una señal de sobriedad. A diferencia de otros presidentes que suelen tomarse un respiro estival antes del traspaso de mando, Boric decidió seguir funcionando hasta el final, en una suerte de despedida en terreno.

Mudanza

Pero mientras la agenda oficial se ordena con precisión, en la vida privada del Mandatario hay más incertidumbre que certezas. La casa que compró en San Miguel no estará lista antes de marzo. Es una vivienda antigua y las reparaciones tomaron más tiempo del previsto. Por lo mismo, Boric ya está buscando un arriendo donde vivir junto a su pareja, Paula Carrasco, y su hija, para cubrir el periodo entre su salida del Barrio Yungay y la mudanza definitiva.

Todo esto ocurre mientras el calendario político avanza sin pausa. En poco más de 60 días, Boric dejará La Moneda y Kast asumirá la Presidencia, con el anuncio previo de que vivirá en el propio Palacio como gesto de austeridad, pese a que hoy no existen las condiciones para usarlo como residencia.

Así, entre maletas que se abren y se cierran, viajes regionales, entrevistas y decisiones domésticas, el Presidente enfrenta el cierre de su mandato con una mezcla de agenda cargada y transición personal.