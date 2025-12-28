Chile manifiesta “preocupación” por operaciones militares en el Caribe

Nueve países de la región, incluido Chile, participaron como invitados en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, realizada el 23 de diciembre a solicitud de Venezuela.

La embajadora de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, expresó la “profunda preocupación” del país por el despliegue de operaciones militares a gran escala en el Caribe y manifestó el rechazo de Chile a cualquier acción armada que pueda poner en peligro la estabilidad y la paz de la región.

En su alocución, la embajadora reafirmó el apego de Chile a los principios fundamentales del orden internacional, subrayando la necesidad de respetar “el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias” y la “prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza”.

No reconoce al régimen de Maduro. Respecto de la situación política en Venezuela, Narváez reiteró la posición que el Gobierno del Presidente Boric ha mantenido de forma constante: “Chile no reconoce la legitimidad del actual régimen encabezado por el señor Nicolás Maduro”, citando como fundamento “la ausencia de condiciones democráticas, garantías electorales y respeto pleno al Estado de derecho”.

No obstante, la declaración enfatizó que esta postura no implica desconocer el sufrimiento de la población, ya que la política exterior chilena se orienta “siempre a la defensa del pueblo venezolano, cuyos derechos y dignidad deben situarse en el centro de cualquier consideración internacional”.

Frente a este escenario, el Gobierno chileno pone especial énfasis en los riesgos de una eventual confrontación armada. Una escalada militar, advirtió la embajadora Narváez, tendría “consecuencias humanitarias devastadoras”, profundizando el sufrimiento de la población civil y agravando “las dinámicas de desplazamiento, inseguridad y vulnerabilidad”. Por ello, Chile ha sostenido que “cualquier diferencia debe abordarse exclusivamente a través de medios pacíficos”.

Finalmente, la posición chilena también destacó el valor del multilateralismo como herramienta de prevención de conflicto