Pescadores artesanales piden a J.A. Kast que no “ponga a un empleado de la industria” en Subpesca

Advertencia al nuevo gobierno: Los pescadores artesanales, a través de Condepp, exigieron al Presidente electo José Antonio Kast definiciones claras y sin capturas regulatorias en la política pesquera.

Subsecretaría bajo la lupa: Hernán Cortés advirtió contra nombrar autoridades con vínculos a la industria, recordando casos previos marcados por conflictos de interés.

Reforma en curso: El sector pidió que la Nueva Ley de Pesca siga en tramitación para reemplazar la normativa vigente, cuestionada por vicios de corrupción.

Plataforma social: Defendieron la creación de un sistema de protección social financiado con subastas de permisos de pesca industrial.