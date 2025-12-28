Pescadores artesanales piden a J.A. Kast que no “ponga a un empleado de la industria” en Subpesca
Hernán Cortés, presidente de Condepp, llamó al futuro gobierno a evitar nombramientos ligados a grandes pesqueras: “No queremos que pongan a un empleado de la industria en comisión de servicio”, advirtió, pidiendo prioridad para la nueva Ley de Pesca y la plataforma social artesanal.
Advertencia al nuevo gobierno: Los pescadores artesanales, a través de Condepp, exigieron al Presidente electo José Antonio Kast definiciones claras y sin capturas regulatorias en la política pesquera.
Subsecretaría bajo la lupa: Hernán Cortés advirtió contra nombrar autoridades con vínculos a la industria, recordando casos previos marcados por conflictos de interés.
Reforma en curso: El sector pidió que la Nueva Ley de Pesca siga en tramitación para reemplazar la normativa vigente, cuestionada por vicios de corrupción.
Plataforma social: Defendieron la creación de un sistema de protección social financiado con subastas de permisos de pesca industrial.
Definición estratégica: El próximo gobierno deberá optar entre alinearse con la industria o responder a la demanda histórica del mundo artesanal por equidad, transparencia y resguardo de los recursos.
Para leer el texto original PINCHA AQUÍ