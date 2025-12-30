Carabineros no autoriza espectáculo pirotécnico de Año Nuevo anunciado por Municipalidad de Arica

Pasadas las 14:00 de este martes el municipio confirmó a El Mostrador que el show de fuegos artificiales no se efectuará, debido a incumplimientos normativos que observó la Autoridad Fiscalizadora de la policía uniformada. En rigor, fue rechazado un recurso de apelación presentado por la administración comunal para impugnar la resolución inicial, que había rechazado el permiso para efectuar este evento con puntos de lanzamiento desde la playa Chinchorro, Cerro Chuño y otro desde el cerro a la altura de Capitán Ávalos con Yerbas Buenas.

En su decisión que consta en un macizo documento de 15 páginas con 52 considerandos, la policía uniformada estableció que no se habían subsanado las observaciones que hizo al requerimiento inicial denegado el pasado 18 de diciembre, a través de la Resolución N° 9080/21. Extrañamente, pese a tener en curso una apelación, el municipio nunca hizo presente públicamente en la promoción del evento que aún no contaba con el permiso de la autoridad policial para efectuarlo. Incluso para su lanzamiento había convocado a representantes de gremios del turismo, destacando que sería “un impulso” a este sector económico.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Nicolás González dijo que no tenía competencia en autorizar el espectáculo pirotécnico y que sí le correspondía hacerlo para los espectáculos masivos previstos por el municipio para el Año Nuevo, “ y para lo cual estamos trabajando en una comisión para que en los tres puntos solicitados, se realicen con todas las garantías que la ciudadanía se merece”.

Observaciones de fondo

Según el informe final de la Autoridad Fiscalizadora, fueron el encargado municipal del Departamento de Eventos, Andrés Uribe y el representante de la empresa Cienfuegos S.A., Carlos Pacaje, quienes presentaron descargos y observaciones el 26 y 29 de diciembre pasados, respectivamente, para que se reconsiderara el rechazo al permiso.

Entre las razones que esgrimió Carabineros de Chile para no revertir la denegación del permiso, mencionó que nunca los reclamantes aclararon si habían presentado un recurso de reclamación o de tipo jerárquico, precisando “hechos, razones o peticiones”. Asimismo, cuestionó que no se acreditara legalmente la representatividad del requiriente a nombre del municipio con legitimación activa.

Asimismo, la Autoridad Fiscalizadora reprochó en el rechazo a la apelación que se modificara la Carta Garantía inicial de la solicitud y que la segunda que interpuso se hiciera con menos de 10 días hábiles de antelación, incorporando un nuevo punto de lanzamiento desde el sector Cementerio Parque La Paz. También objetó que la empresa contratada presentara a 3 responsables distintos, tercerizando su ejecución en particulares diferentes a Cienfuegos SPA.

Del mismo modo, la policía uniformada representó inconsistencias en el croquis, cartografía y distancia de viviendas presentados, lo que impedía la fiscalización correcta del evento para garantizar la seguridad y los perímetros de exclusión.

Es más, el ente fiscalizador objetó el requerimiento municipal por no precisar el punto marítimo de lanzamiento en la playa Chinchorro que tenía programado y rechazó la argumentación municipal donde intentó declarar su incompetencia para revisar puntos en el mar. Para ello recordó que anteriormente en el año 2018 lo hizo con más de 60 días de antelación, para subsanar deficiencias en la propuesta inicial del municipio.

Y, por último, en uno de sus considerandos la Autoridad Fiscalizadora expuso que la empresa Cienfuegos Chile SPA no había solicitado a la fecha la autorización para la compra y la guía delibre tránsito para el traslado de los fuegos artificiales a los puntos de lanzamiento, considerando esta situación como una deficiencia grave.

Concejal y core se pronuncian

Por su parte, el concejal Daniel Manríquez (PDG) consideró “gravísimo” lo ocurrido con la suspensión del show pirotécnico municipal. “Es realmente impresentable que las razones de esta suspensión sean variables tan sensibles como que una empresa no tenga la licencia para operar los fuegos artificiales, que no tengan la licencia al día de los artefactos y que no se hayan cumplido con los protocolos mínimos exigidos por la autoridad en torno a un espectáculo de esta envergadura. Es impresentable que a dos días haya esta negligencia inexcusable. Pediré que se haga efectiva la responsabilidad administrativa sobre quien provocó el daño al turismo y a la economía. Frente a esto, temo por el carnaval andino que recae en las mismas manos”, afirmó el edil.

En tanto, el consejero regional Oscar Pantoja (PL) también salió al ruedo, señalando que es preocupante el nivel de improvisación desde el municipio en eventos que deberían estar programados desde principios de año y que se esté repitiendo lo ocurrido con la no llegada del carro navideño municipal a tres villorrios de la ciudad el pasado 26 de diciembre.

“Me deja más tranquilo que no se haga el show pirotécnico, porque estoy en contra de la pirotecnia. Estoy en una campaña contra el uso de los fuegos artificiales tanto en las calles y menos en espectáculos masivos y públicos. Es sorprendente que se haya llegado tarde con los permisos ante la autoridad policial. Estas fechas se saben con antelación. Me alegra que no se autorizara, especialmente, por la inquietud que había sobre esa balsa en el mar y que podía provocar daños en las aves que anidan en la playa. Ojalá que podamos modernizarnos no usando pirotecnia y recurriendo, por ejemplo, a un show de drones como en Iquique”, expuso.

