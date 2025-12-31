Aula Segura llega a colegios particulares por determinación de la Superintendencia de Educación

Aula Segura ahora también se empleará en colegios particulares, de acuerdo a determinación de la Superintendencia de Educación de extender la Ley 21.128.

Esta medida procura “traer equidad” a todos los establecimientos educacionales en los procedimientos de suspensión provisoria de estudiantes que hayan cometido actos graves de violencia que afecten la convivencia escolar.

El modo de operar en los colegios particulares era distinto al de otros establecimientos, pues en el 2020 se dictaminó que podían suspender de manera provisional a un estudiante mientras paralelamente realizaban la cancelación de la matrícula o se tramitaba la expulsión. Todo este procedimiento se ejecutaba con los reglamentos internos.

Esto ahora cambió, ya que el dictamen de la Superintendencia de Educación decreta que si un establecimiento suspende de manera provisional a un estudiante, entonces se tiene que aplicar la Ley Aula Segura.

En este sentido, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, informó que hasta ahora esta situación provocaba desigualdad en el trato hacia los estudiantes de los distintos establecimientos educacionales, dado que no existía un marco legal universal.

Por lo mismo, Orellana manifestó que el objetivo de esta modificación es respetar el derecho a la educación de todas las personas y sin hacer una diferencia entre colegios públicos, particulares o subvencionados.

“El derecho a la educación es igual para todos, independiente de la calidad administrativa del establecimiento, sea pagado, subvencionado o público. Nuestro deber es resguardar ese derecho en todos los casos”, manifestó.

Lo que deberán modificar y las nuevas herramientas de los colegios particulares

Los establecimientos deberán añadir a sus reglamentos internos la Ley Aula Segura en 90 días máximo desde la publicación del dictamen. Esta modificación, además de fusionarse con los sistemas educacionales de los colegios, aumentará la capacidad de los directores para aplicar sanciones en casos de violencia escolar.

En esta misma línea, el diputado Arturo Barrios (PS) señaló que “esta medida se aplica a los colegios particulares para unificar criterios, evitar tratos desiguales y fortalecer las facultades de los directores, permitiendo sanciones rápidas y efectivas dentro de un marco legal común”.

Finalmente, desde la Superintendencia de Educación comentaron que esta medida también viene a desmitificar que los hechos de violencia solo ocurren en los colegios públicos, sino que más bien es un tema que afecta a todos por igual.