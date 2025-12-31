Pía Greene, experta en seguridad: no hay instituciones corruptas, hay “personas corruptas dentro”

La doctora en Ciencias Políticas y experta en seguridad pública del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, Pía Greene, analizó el avance del crimen organizado en Chile y afirmó que el país ya entró en una fase más compleja que requiere acción urgente del Estado.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Greene explicó que el desarrollo de estas organizaciones responde a un patrón internacional: “El crimen organizado tiene plenamente marcada su fase. Es de manual. Y Chile ha seguido el manual a la perfección”.

En esa línea, sostuvo que el país ya superó la etapa de instalación de bandas criminales y hoy enfrenta su fase de penetración: “Lo primero es la disputa territorial. Estos grupos entran al país y tienen disputas territoriales (…) y la otra disputa que tienen es la disputa del mercado”.

Posteriormente, señaló, estas organizaciones requieren avanzar hacia la captura de redes institucionales para mantenerse operando: “Es muy sabido y totalmente basado en evidencia que requieren de la autoridad política, de la autoridad fiscalizadora, del gobierno, para poder mantenerse ahí. Y eso requiere que vayan ingresando a los mandos intermedios”.

La académica precisó que, pese a la gravedad del escenario, Chile aún no se encuentra en la etapa en que el Estado se transforma en parte de la criminalidad organizada, aunque advirtió que no es un riesgo lejano: “Ahí es cuando se empieza a permear en los altos mandos y el Estado ya es parte de la criminalidad organizada. Creo que no estamos en ese estadio… no estamos tan lejos, y si no hacemos cosas urgentemente esto puede avanzar”.

En ese contexto, Greene diferenció entre corrupción estructural e individuos que delinquen dentro del aparato público: “Yo no creo que en Chile tengamos instituciones corruptas, pero sí creo que tenemos muchas personas corruptas dentro de nuestras instituciones”.

Advirtió además que el riesgo no solo proviene del soborno, sino del avance de métodos más violentos de presión del crimen organizado: “Pasamos la corrupción y pasamos la extorsión. Puedes decir que no cuando te ofrecen dinero, pero cuando te llega una foto de tu familia, eso ya pasa la corrupción”.

Finalmente, sostuvo que Chile aún cuenta con herramientas institucionales y decisión política para contener este fenómeno, pero insistió en que la ventana de acción se está estrechando.